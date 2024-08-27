Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Восстановление финансовых операций в Сбербанках Восточной Германии

Частные заемщики в сбербанках на Востоке Германии вновь выбирают займы в основном на строительство жилья. Сектор испытал спад из-за повышенных процентных ставок.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Восточногерманские банки снова выдают больше ипотек.
Восточногерманские банки снова выдают больше ипотек.

- Восстановление финансовых операций в Сбербанках Восточной Германии

Восточногерманские жители брали больше кредитов в местных сберегательных банках, в основном на строительство жилья. Сберегательные банки в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Саксонии выдали около 5,1 миллиарда евро в виде займов в первой половине года, согласно данным Восточногерманской ассоциации сберегательных банков.

Примерно половина этой суммы была выдана на строительство домов и квартир, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Однако общий объем новых займов slightly decreased на 1%, но спрос на займы вырос, подчеркивает ассоциация.

Сберегательные банки показали рост бизнеса с частными клиентами. Сильный спад в обязательствах по займам в предыдущем полугодии из-за высоких процентных ставок замедлился, с ростом бизнеса с физическими лицами на 9%. В жилищном строительстве наблюдался рост на 3%, но для бизнеса и самозанятых обязательства по займам снизились на 10%.

Также наблюдается смена трендов в депозитах. По словам директора ассоциации Вольфганга Цендера, физические лица, похоже, меньше тратят свои сбережения для борьбы с растущими расходами из-за инфляции.

В результате, вклады клиентов slightly decreased на 0,4% до примерно 129,4 миллиарда евро. В отличие от этого, в прошлом году в тот же период наблюдалось почти 2-процентное снижение.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в выполнении ее задач, учитывая заявление, что 'Комиссия будет assisted by the European Parliament.'

Кроме того, информация о растущем спросе на займы и смене трендов в депозитах в Восточной Германии свидетельствует о том, что этот регион мог бы извлечь выгоду из поддержки и надзора Европейского парламента в области финансовой политики и защиты потребителей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно