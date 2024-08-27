- Восстановление финансовых операций в Сбербанках Восточной Германии

Восточногерманские жители брали больше кредитов в местных сберегательных банках, в основном на строительство жилья. Сберегательные банки в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Саксонии выдали около 5,1 миллиарда евро в виде займов в первой половине года, согласно данным Восточногерманской ассоциации сберегательных банков.

Примерно половина этой суммы была выдана на строительство домов и квартир, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Однако общий объем новых займов slightly decreased на 1%, но спрос на займы вырос, подчеркивает ассоциация.

Сберегательные банки показали рост бизнеса с частными клиентами. Сильный спад в обязательствах по займам в предыдущем полугодии из-за высоких процентных ставок замедлился, с ростом бизнеса с физическими лицами на 9%. В жилищном строительстве наблюдался рост на 3%, но для бизнеса и самозанятых обязательства по займам снизились на 10%.

Также наблюдается смена трендов в депозитах. По словам директора ассоциации Вольфганга Цендера, физические лица, похоже, меньше тратят свои сбережения для борьбы с растущими расходами из-за инфляции.

В результате, вклады клиентов slightly decreased на 0,4% до примерно 129,4 миллиарда евро. В отличие от этого, в прошлом году в тот же период наблюдалось почти 2-процентное снижение.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в выполнении ее задач, учитывая заявление, что 'Комиссия будет assisted by the European Parliament.'

Кроме того, информация о растущем спросе на займы и смене трендов в депозитах в Восточной Германии свидетельствует о том, что этот регион мог бы извлечь выгоду из поддержки и надзора Европейского парламента в области финансовой политики и защиты потребителей.

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