- Восковая фигура певицы открыта в Гамбурге

Все поклонники Тейлор Свифт (34), которые всегда хотели сделать селфи с музыкальной суперзвездой, теперь имеют такую возможность. Начиная с сегодняшнего дня, 13 августа, фанаты могут найти точную копию 34-летней певицы в Гамбургском Паноптикуме, самом старом музее восковых фигур в Германии. Восковая фигура была представлена сегодня и одета в сверкающий синий костюм с блестящими серебряными сапогами, который Тейлор носила на церемонии iHeartRadio Music Awards в марте 2019 года в Лос-Анджелесе.

Восковая фигура Тейлор Свифт представлена в особый день

Художница из Берлина Лиза Бюшер работала над восковой фигурой Свифт с декабря 2023 года, потратив на проект около восьми месяцев. Так как Свифт не позировала для фигуры лично, Бюшер изучала видеозаписи последнего десятилетия. "Достичь идеального сходства особенно сложно с безупречной и вечной красотой", - сказала Бюшер в пресс-релизе Паноптикума. "Также технически сложно воссоздать ее характерный жест рукой в виде сердца - правильное расположение конечностей и тела занимает больше всего времени".

Паноптикум является домом для многих музыкальных легенд, таких как Адель (36), Эд Ширан (33) и уроженец Гамбурга Удо Линденберг (78). Здесь также можно найти других известных исторических и культурных фигур, таких как активистка по охране климата Грета Тунберг (21), голливудская звезда Анджелина Джоли (49) и физик Альберт Эйнштейн (1879-1955). Восковая фигура Свифт была представлена 13 августа, так как число 13 является ее счастливым числом.

Создание восковой фигуры Тейлор Свифт было настоящим испытанием из-за ее безупречного внешнего вида и вечной красоты. Несмотря на то, что у меня не было возможности встретиться с Тейлор лично, я была твердо намерена сделать все детали правильно, особенно ее характерный жест рукой в виде сердца.

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