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Восемь основных компонентов: это относится к процессу подачи налоговых деклараций.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Не упустите: Срок сдачи Вашей декларации по налогам 2 сентября.
Не упустите: Срок сдачи Вашей декларации по налогам 2 сентября.

Восемь основных компонентов: это относится к процессу подачи налоговых деклараций.

Упускаете ли вы возможность получить налоговые льготы, это может означать упущение значительных сбережений. Вот обзор, который поможет вам избежать упущенных налоговых вычетов.

Вы еще не подали налоговую декларацию за 2023 год? У вас есть до 2 сентября, чтобы это сделать. С небольшим временем для сбора всех необходимых документов и ввода данных, избежание последних ошибок критически важно. Чтобы вам помочь, мы составили восемь часто упускаемых вычетов, предложенных налоговым приложением Taxfix.

1. Домашняя помощь и бытовые услуги

Если вы нанимали помощь, такую как уборщики, повара или сиделки, вы можете претендовать на возмещение части затрат. Налоговая служба признает 20% этих расходов, до годового максимума в 4000 евро. Ремонтные работы, такие как ремонт или реконструкция, также подлежат вычету в размере 20%, до годового максимума в 1200 евро. Эти детали должны быть внесены в "Приложение расходы, связанные с домом".

2. Медицинские расходы

Если ваша медицинская страховка не покрывает посещения врача, лекарства, очки, стоматологию, назначенные терапии или реабилитацию, вы также можете заявить эти расходы. Однако они должны превышать так называемый разумный порог бремени. Эти детали должны быть внесены в "Приложение особые бремени".

3. Расходы на транспорт, карпулинг, возмещение командировочных расходов

Работники могут вычесть свои расходы на поездки на работу, начиная с первого километра, из налогов, независимо от средства передвижения. Однако в случае карпулинга только водитель имеет право на возмещение. Эти детали должны быть внесены в "Приложение N".

4. Рабочее оборудование, расходы на работу из дома, контракт на мобильный телефон

Затраты на рабочее оборудование, такое как ноутбуки, канцелярские принадлежности и специализированную литературу, также могут быть заявлены в "Приложении N". Работники, работающие из дома, могут заявить фиксированную ставку в размере 6 евро за каждый из 210 рабочих дней. Кроме того, можно вычесть 20% ежемесячных затрат на телефон, мобильный телефон и интернет.

5. Благотворительные взносы и церковный налог

Те, кто жертвует на благотворительные организации или платит церковный налог, также могут заявить эти расходы. Эти детали должны быть внесены в "Приложение особые расходы".

6. Расходы на образование и переподготовку, профессиональная литература

Инвестиции в профессиональное развитие, такие как специализированные книги, семинары и дальнейшее образование, также могут быть заявлены как бизнес-расходы. Они идут в "Приложение N".

7. Особые бремени

Налоговые льготы также могут быть получены от расходов, связанных с уходом за родственниками, похоронными расходами или расходами, связанными с инвалидностью. Если эти расходы медицински обоснованы и оплачены частным образом, они должны быть внесены в "Приложение особые бремени".

8. Расходы на помощь в налоговой декларации

Те, кто ищет помощи в налоговой декларации, например, от налоговой помощи ассоциации, налогового консультанта или налогового программного обеспечения, могут вычесть до 100 евро связанных расходов. Более высокие расходы, если они связаны с бизнесом, всегда могут быть заявлены. Эти детали должны быть внесены в "Приложение N".

Данные предложения содержат фразу "налог на доходы" и следуют из контекста:

  1. Убедитесь, что включили все соответствующие вычеты, такие как домашняя помощь и бытовые услуги, чтобы снизить вашу налоговую нагрузку на доходы.
  2. Не забудьте заявить свои благотворительные взносы и платежи церковного налога, так как они также могут помочь снизить ваше налоговое бремя на доходы.

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