- Восемь человек получили травмы в результате взрыва хлором в Брунсбуттеле.

В промышленном парке Брунсбюттель произошел инцидент, в результате которого пострадали восемь человек. По данным полиции, около 11:45 утра из одного из предприятий вырвались хлорные пары. Один из пострадавших был госпитализирован из-за отравления газом. Preliminary investigations suggest no signs of external intervention. Об этом инциденте ранее сообщал сайт "Гамбургер Моргенпост" (www.mopo.de).

Утечка газа была ликвидирована до 12:00. В целях безопасности близлежащие дороги были временно перекрыты, но ограничения уже сняты.

Промышленный парк в Brunsbuettel известен тем, что на его территории расположены разные предприятия, одно из которых стало источником утечки хлора. После инцидента власти проводят тщательную проверку безопасности на промышленном парке.

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