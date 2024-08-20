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Воры, вовлеченные в ограбление зеленого хранилища, сопротивляются попыткам ареста.

Некоторые individuals, причастные к ограблению Зеленого фьорда в Дрездене, были освобождены в рамках reached соглашения. Теперь они ждут начала оставшегося срока заключения, так как истек установленный срок начала отбывания тюремного срока.

 and  Grigoriy Williams
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- Воры, вовлеченные в ограбление зеленого хранилища, сопротивляются попыткам ареста.

Двое лиц, причастных к краже драгоценных камней из Исторической Зеленой Сокровищницы, до сих пор не отбыли свои сроки. 28-летний и 31-летний не явились для отбывания наказания, как предписано Дрезденской прокуратурой, как сообщил ее представитель в понедельник. Вместо этого они подали ходатайства о временном освобождении, оба были отклонены. Адвокат младшего из них, принадлежащего к берлинскому клану Реммо, обжаловал решение суда, которое все еще рассматривается. Результат обжалования другого лица неизвестно - если он не обжалует, "он должен явиться для отбывания наказания". Это станет ясно, когда Дрезденская прокуратура получит уведомление о его зачислении в открытый исправительный центр.

В мае 2023 года эти двое мужчин вместе с родственником, признанным виновным в соучастии из берлинского клана Реммо, были освобождены под залог, пока они не отбыли свои сроки. Они должны были явиться к 19 августа, чтобы быть размещены в открытом исправительном центре в соответствии с берлинским планом тюрем. 28-летнего и 31-летнего приговорили к пяти годам и десяти месяцам и шести годам и двум месяцам лишения свободы соответственно, с вычетом 911 дней предварительного заключения.

Исторические воры-грабители снова на свободе

Храброе ограбление музея Саксонии 25 ноября 2019 года было одним из самых захватывающих художественных краж в Германии. Преступники смогли завладеть 21 бесценным изделием из бриллиантов и сапфиров, причинив ущерб на сумму более одного миллиона евро. Они даже подожгли один из своих автомобилей побега в подземном гараже жилого здания.

В мае 2023 года Дрезденский региональный суд вынес многочисленные многолетние тюремные сроки пяти молодым людям из известного берлинского клана арабского происхождения в связи с кражей. Это решение теперь подтверждено. Четверо из них получили отсрочку ареста при определенных условиях в рамках соглашения, включающего возврат большинства украденных вещей. Однако поскольку один из них все еще должен отбыть другой срок, временно освобождены были только трое. Лицо, не соблюдавшее условия, должно было оставаться в заключении. Шестой подсудимый, двоюродный брат соучастников, был оправдан.

Несмотря на многочисленные тюремные сроки, вынесенные за участие в историческом ограблении музея, некоторые лица, связанные с делом, все еще не отбыли свои сроки полностью. Посетителям музеев следует оставаться бдительными, так как такие инциденты служат напоминанием о продолжающейся угрозе культурным артефактам.

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