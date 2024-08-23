- Вора поймали среди книги, посвященной смешанным напиткам.

Кражба в Риме: Погружение в книгу оборачивается ошибкой

Во время взлома в Риме увлечение итальянца литературой обернулось для него провалом. 38-летний взломщик проник в квартиру и настолько погрузился в чтение, что не заметил, как полиция вошла внутрь. Видимо, он посчитал квартиру пустой, так как был сезон отпусков, но один из жителей вызвал полицию.

Название: "Божественный час, героические висяки: Илиада за аперитивом"

Прибыв на место, полицейские обнаружили вора, расслабленного на кровати в спальне, все еще погруженного в книгу. Рядом лежала сумка с дизайнерской одеждой, предположительно предназначенной для кражи.

Книга, на которой сосредоточилось внимание, была "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo" ("Божественный час, героические висяки: Илиада за аперитивом"), 2021 год издания, написанная известным итальянским автором Джованни Нучи. В этой книге исследуется греческая мифология.

Автор смеется над литературным вором

Узнав о литературном воре, Нучи, 54 года, поделился своими мыслями с ежедневной газетой "Il Messaggero": "Это странная, но человечная история". Книга еще не переведена на немецкий язык.

Увлечение вора греческой мифологией, явное в его погружении в "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo", заставило его упустить из виду приближающуюся полицию во время кражи, демонстрируя необычное сочетание литературы и преступления.

Расследование связало украденную сумку с несколькими элитными бутиками в Риме, указывая на то, что преступление могло бы перерасти в серию, если бы не было пресечено.

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