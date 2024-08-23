Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПреступность

Вора поймали среди книги, посвященной смешанным напиткам.

В Риме по сценарию вор был пойман полицией, обнаружен спящим с книгой о греческих божествах и напитками рядом. Автор ликует по этому поводу.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Точность информации о греческих божествах и их коктейлеhurst, но один вор нашел увлекательную...
Точность информации о греческих божествах и их коктейлеhurst, но один вор нашел увлекательную литературу по этой теме

- Вора поймали среди книги, посвященной смешанным напиткам.

Кражба в Риме: Погружение в книгу оборачивается ошибкой

Во время взлома в Риме увлечение итальянца литературой обернулось для него провалом. 38-летний взломщик проник в квартиру и настолько погрузился в чтение, что не заметил, как полиция вошла внутрь. Видимо, он посчитал квартиру пустой, так как был сезон отпусков, но один из жителей вызвал полицию.

Название: "Божественный час, героические висяки: Илиада за аперитивом"

Прибыв на место, полицейские обнаружили вора, расслабленного на кровати в спальне, все еще погруженного в книгу. Рядом лежала сумка с дизайнерской одеждой, предположительно предназначенной для кражи.

Книга, на которой сосредоточилось внимание, была "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo" ("Божественный час, героические висяки: Илиада за аперитивом"), 2021 год издания, написанная известным итальянским автором Джованни Нучи. В этой книге исследуется греческая мифология.

Автор смеется над литературным вором

Узнав о литературном воре, Нучи, 54 года, поделился своими мыслями с ежедневной газетой "Il Messaggero": "Это странная, но человечная история". Книга еще не переведена на немецкий язык.

Увлечение вора греческой мифологией, явное в его погружении в "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo", заставило его упустить из виду приближающуюся полицию во время кражи, демонстрируя необычное сочетание литературы и преступления.

Расследование связало украденную сумку с несколькими элитными бутиками в Риме, указывая на то, что преступление могло бы перерасти в серию, если бы не было пресечено.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сотрудники правоохранительных органов: соучастники инцидента на Майорке
Панорама

Сотрудники правоохранительных органов: соучастники инцидента на Майорке

Происшествие с немецкими полицейскими, якобы избившими таксиста на Майорке, вызвало controversy в Испании. Точные подробности инцидента остаются неясными.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Во вторник вечером в течение примерно 25 минут была закрыта основная станция из-за Intervention of...
Панорама

Потенциальный семейный спор, послуживший потенциальным поводом для стрельбы на Центральном вокзале

В отдельном случае в Мюнхенском главном вокзале прозвучали intenciónные выстрелы. Предварительное расследование подозревает связь с Турцией.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Хищники, такие как леопарды, также обитают в ограниченном пространстве в более мелких частных...
Панорама

В частном зоопарке Словакии владелец зоопарка был смертельно атакован одним из леопардов.

Индивида якобы отвечал за уход за около двадцати разными домашними и дикими животными, такими какoons, хищные птицы и большие кошки, без всякой помощи. К сожалению, его безжизненное тело было обнаружено внутри вольера леопарда.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Дым от лесных пожаров распространяется по острову Мадейра.Portugal смог избежать серьезных лесных...
Панорама

Лесные пожары на Мадейре: Европейский союз направляет испанские воздушные пожарные подразделения

При лицезрении пожара, охватившего горы Мадейры, единственный вертолет борющегося с огнем острова оказался недостаточным. Теперь оказывается помощь от ЕС.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Индивиду, одетый в жилет с отражателями, устанавливает знак в районе порта Гамбурга.
Федеральные земли Германии

Верди отклонил предложение о докерах, вовлеченных в коллективный трудовой спор

Переговоры о коллективном договоре рабочих дальнего причала в Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии начались в мае, и конца им не видно. Профсоюз добивается amélioration предложения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов
Общество

Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов

В рейтинге певица Эйливия из Реckлингхаузена по-прежнему сияет - она вновь занимает первое место с своим третьим альбомом. В то время как другой германский талант доминирует в чарте синглов.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Скорпиона обнаружили, живущего в квартире в Марбурге.
Федеральные земли Германии

В доме Марбургера был обнаружен скорпион.

Встретив у себя на стене, по-видимому, опасное животное, человек остается потрясенным. Способ, которым это существо проникло в его жилище, остается неясным.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Прощальный высказывающий переходит в бабушку.
Общество

Прощальный высказывающий переходит в бабушку.

- Прощальный высказывающий переходит в бабушку. Ведущая новостей Сузанна Даубнер (63 года) скоро станет бабушкой. Она поделилась этой информацией во время беседы с Иной Мюллер (59 лет) в 200-м эпизоде своего шоу ARD "Inas Nacht". Во время игры, где они бросали подставки для пива, Мюллер спросила, хочет ли

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно