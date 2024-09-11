Незаконно полученные транспортные средства - Вор в Северном регионе предпочитает нацеливаться на более дорогие автомобили.

В прошлом году отчеты страховых компаний показали, что количество украденных автомобилей в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне осталось на том же уровне, но финансовые потери возросли. В частности, в Шлезвиг-Гольштейне было зафиксировано 490 случаев кражи застрахованных легковых автомобилей в 2023 году, что привело к ущербу более чем в €10 миллионов, согласно данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV). Средняя выплата по каждому случаю превысила €20,700, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Статистически, автоворы выбирали три автомобиля из каждых 10 000 застрахованных в Шлезвиг-Гольштейне, что ниже среднего показателя по стране в четыре случая.

В отличие от этого, Гамбург пострадал от 853 случаев кражи застрахованных автомобилей, что привело к финансовым потерям более чем в €20 миллионов. Средняя выплата по каждому случаю составила более €23,700, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Коэффициент краж автомобилей в Гамбурге, составляющий 13 случаев на 10 000 застрахованных автомобилей, существенно превышает средний показатель по стране. По словам CEO GDV Йёрга Асмуссена, "риск кражи автомобилей в Гамбурге выше, чем почти во всех других федеральных землях и крупных городах", за исключением Берлина, где этот показатель составляет 42 случая.

Следуя этим статистическим данным, стоит отметить, что производство автомобилей tanto в Гамбурге, как и в Шлезвиг-Гольштейне, продолжается без перебоев, несмотря на высокие показатели краж автомобилей. Более того, спрос на новые автомобили может даже усугублять ситуацию, так как большее количество автомобилей на дорогах увеличивает число потенциальных целей для автоворов.

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