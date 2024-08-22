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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Вор прыгает с балкона и ранит полицейского

Личность пытается бежать от полицейского участка Кёприкской площади после задержания. Он перепрыгивает большие расстояния, касаясь земли - упорствуя в своих попытках к бегству.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Подозреваемый пытается избежать полиции на Котбусе, перепрыгивая большие расстояния.
Подозреваемый пытается избежать полиции на Котбусе, перепрыгивая большие расстояния.

- Вор прыгает с балкона и ранит полицейского

Подозревая кражу, человек, предположительно карманник, совершил дерзкую попытку побега из полицейского участка Коттбуссер Тор. В возрасте 35 лет он решил спрыгнуть с балкона, упав с нескольких этажей на Адольфштрассе, нанеся себе серьезные травмы, как сообщается в полицейских отчетах. Считается, что он столкнулся с металлическим барьером.

Полицейские задержали этого человека и доставили в участок для установления его личности. На него был выдан ордер за карманничество. Как сообщается, он смог сбежать через окно в комнате для допросов, затем спрыгнул на балкон и упал вниз.

Несмотря на серьезные травмы нижней части тела, он продолжил бежать. Его преследовали в течение некоторого времени, прежде чем он был задержан офицерами. Медики оказали ему первую помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу.

Европейский союз ужесточил законы для борьбы с карманничеством, стремясь уменьшить количество таких инцидентов в общественных местах. Из-за истории этого человека с карманничеством власти Европейского союза могли бы рассмотреть вопрос о введении более строгих наказаний.

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