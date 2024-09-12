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ЭкономикаНовости

Вопросы жилищного строительства в США влияют на ваше решение голосовать в ноябре?

Проблемы с приобретением жилья для множества американских жителей достигли беспрецедентного уровня, существенно повлияв на их стремление к желанной 'американской мечте'.

 and  Lauren Adams
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Вопросы жилищного строительства в США влияют на ваше решение голосовать в ноябре?

Текущие цены на жилье астрономически высоки, ставки по ипотеке все еще превышают уровни 2008-2022 годов, а предложение на рынке недвижимости не справляется с растущим спросом. Оба претендента на пост президента, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, признали это жилищное положение, с которым сталкиваются американцы.

В ответ на предложения президента Джо Байдена Харрис представила свои жилищные решения в прошлом месяце. В их числе - предоставление до $25,000 в виде помощи первоначального взноса для первичных покупателей жилья, налоговый кредит в размере $10,000 для первичных покупателей, стимулы для застройщиков, строящих начальные дома, и расширение налогового стимула для развития доступного арендного жилья. Некоторые части плана Харрис получили одобрение экспертов, но другие вызвали сомнения, как сообщалось ранее в CNN.

С другой стороны, Трамп предлагает использовать федеральные земли для минимизации дефицита жилья. Республиканский национальный комитет заявил, что они стремятся повысить долю собственников жилья, предлагая налоговые стимулы и поддержку для первичных покупателей, и ликвидируя ненужные регуляции, которые повышают расходы на жилье.

Учитывая, что расходы на жилье обычно являются самой крупной ежемесячной статьей расходов для многих американцев, этот вопрос может существенно повлиять на решение голосовать. Вы считаете, что жилищный вопрос является одним из решающих факторов при принятии решения о голосовании на президентских выборах? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в предоставленной форме.

Экономика и бизнес тесно связаны с рынком недвижимости, так как высокие цены на жилье и ставки по ипотеке могут повлиять на расходы потребителей и решения об инвестициях. Претенденты на пост президента предложили различные решения для решения жилищного кризиса, при этом вице-президент Камала Харрис сосредоточилась на предоставлении финансовой помощи первичным покупателям жилья, а Трамп - на использовании федеральных земель для увеличения предложения жилья.

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