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Федеральные земли ГерманииНовостиПроблемы со здоровьем

Вопросы здравоохранения: Хоке отказывается от телевизионных выступлений

Предвыборный кандидат в депутаты от АфД в Тюрингии Йёрг Хёкке отменил телепо aparecen и запланированные наступления в среду из-за проблем со здоровеm, но партия подтверждает его участие в других мероприятиях

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Политическая агитация в Тюрингии - Вопросы здравоохранения: Хоке отказывается от телевизионных выступлений

Лидер альт-правой партии Тюрингии Björn Höcke отказался от участия в телевыступлениях из-за проблем со здоровьем, как объявила его партия. "Это общее напряжение интенсивной избирательной кампании", - подчеркнул представитель AfD в Тюрингии Стефан Мöller в интервью немецкому агентству печати. Сначала ntv сообщало, что Höcke не будет участвовать в запланированном теледебате с ntv и Antenne Thuringia. Теперь вместо него в дебатах примет участие Мöller. Пресс-секретарь AfD в Тюрингии Торбен Braga отметил, что Höcke отменил все свои назначенные на тот день встречи, но остальная часть его расписания осталась без изменений.

Проблемы со здоровьем Björn Höcke привели к отмене его участия в теледебатах. Интенсивная избирательная кампания, возможно, обострила эти проблемы со здоровьем.

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 and  Alex Stellmacher
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