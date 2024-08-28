Политическая агитация в Тюрингии - Вопросы здравоохранения: Хоке отказывается от телевизионных выступлений

Лидер альт-правой партии Тюрингии Björn Höcke отказался от участия в телевыступлениях из-за проблем со здоровьем, как объявила его партия. "Это общее напряжение интенсивной избирательной кампании", - подчеркнул представитель AfD в Тюрингии Стефан Мöller в интервью немецкому агентству печати. Сначала ntv сообщало, что Höcke не будет участвовать в запланированном теледебате с ntv и Antenne Thuringia. Теперь вместо него в дебатах примет участие Мöller. Пресс-секретарь AfD в Тюрингии Торбен Braga отметил, что Höcke отменил все свои назначенные на тот день встречи, но остальная часть его расписания осталась без изменений.

Проблемы со здоровьем Björn Höcke привели к отмене его участия в теледебатах. Интенсивная избирательная кампания, возможно, обострила эти проблемы со здоровьем.

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