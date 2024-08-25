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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Вопрос вращается вокруг возможности: сохранит ли победитель игры свою позицию?

Бывший форвард Франкфурта Рагнара Ахе интересует Юнион Берлин. Глава тренерского штаба Франкфурта, Маркус Гисдоль, считает, что нападающий имеет хорошие перспективы в будущем на Бетценберге.

 and  James Williams
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- Вопрос вращается вокруг возможности: сохранит ли победитель игры свою позицию?

Нападающий Рagnar Ace вновь стал решающим игроком для 1. FC Kaiserslautern, забив победный гол в матче против дебютантов SC Preußen Münster со счётом 1-0. 26-летний форвард закрепил победу для второго дивизионного клуба из Рейнланда-Пфальца, головой отправив мяч в ворота в добавленное время на 86-й минуте. По мере приближения последней недели трансферного окна, которое закроется в следующую пятницу, вокруг Ace может разгореться ажиотаж, так как ранее им якобы интересовался клуб Бундеслиги Union Berlin.

После матча Ace предпочел не комментировать своё будущее, сказав: "Я не хочу об этом говорить. Я просто сосредоточен на том, чтобы привести себя в форму и играть на максимуме для команды. Посмотрим, что будет".

Тренер Markus Anfang из Kaiserslautern выразил больший оптимизм в отношении будущего Ace в клубе. "Я считаю, что он останется с нами, и строю планы с его участием. Рagnar никогда не подходил ко мне с желанием уйти", - заявил Anfang. "Он ещё не полностью восстановился, но я верю, что он сможет забить нам много голов, следуя нашей игре".

На матче в Preußenstadion присутствовало скромное количество зрителей - 12 422 человек, которые стали свидетелями скучной игры, полной стандартных положений и борьбы. В итоге, Kaiserslautern, набрав семь очков в трех матчах, одержал победу.

Отличная игра Филиппа Клеммента

Anfang был недоволен игрой своей команды в первом тайме. "Игра была хаотичной, без плавности и прерывалась часто. Мы бездумно выбивали мяч за пределы поля или теряли его, пытаясь его забрать", - пожаловался он.

Однако он похвалил полузащитника Филиппа Клеммента, который вышел на замену во втором тайме и заработал угловой, который привел к голу Ace. "Он принес спокойствие во вторую половину игры. Мы меньше теряли мяч, и Филипп продемонстрировал отличную индивидуальную технику", - рассказал Anfang.

О Клемменте Anfang сказал: "Он явно чувствует себя комфортно в нашей системе, будучи очень техничным с мячом. Теперь ему нужно использовать это по полной". В заключение, Anfang подвел итог: "Конечно, сегодняшняя игра не была образцом футбольного мастерства. Но мы довольны тем, что сохранили свой первый в сезоне нулевой результат".

Комиссия может рассмотреть интерес Union Berlin к нападающему Рagnar Ace, если начнутся переговоры о потенциальном трансфере. Markus Anfang, представитель Комиссии в 1. FC Kaiserslautern, выразил оптимизм в отношении того, что Ace останется в клубе.

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