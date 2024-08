Вопрос в том, финансово ли Гюндоган ответственен за громкий трансфер Флика?

Ганси Флик Заполучил Дани Ольмо для ФК Барселоны, Финансовые Трудности На горизонте. Это Может Сигнализировать Отъезд Илкая Гюндогана? Капитан Германской Сборной Пропустил Начало Сезона.

Ганси Флик знал, кому выразить благодарность. Бывший тренер национальной сборной Германии крепко обнял Роберта Левандовски после трудной победы ФК Барселоны со счетом 2:1 (1:1) над ФК Валенсией в первом матче сезона. Облегчение было написано на лице Флика. "Мы совершили много ошибок в первом тайме. Но мы сделали первый шаг. В конце концов, мы контролировали игру", - прокомментировал Флик.

Следуя по стопам своих знаменитых немецких предшественников, Геннадия Вайсвайлера и Удо Латтека, которые оба начали свои чемпионаты с побед в 1975 и 1981 годах соответственно, Флик смог праздновать благодаря двум голам Левандовски (45+6, 49./пенальти).

"Получить победу в стадионе, подобном Валенсии, никогда не бывает легко", - сказал Левандовски, выигравший Лигу чемпионов с Фликом в Мюнхене. "Я не знаю, сколько голов я смогу забить в этом сезоне, но забить в первом матче приносит мне комфорт. Это повышает мою уверенность", - добавил Левандовски.

Однако у Флика все еще есть проблемы, которые нужно решить. Валенсия могла выйти вперед в первом тайме, но Хьюго Дуро (44.) был единственным автором гола. Пау Кубаси спас положение после фатальной ошибки вратаря национальной сборной Марка-Андре тер Штегена во время игры против Дуро (45+3). "Мы играли лучше во втором тайме", - заметил Флик.

Но Флику также предстоит принять решения вне поля. Согласно испанским СМИ, клуб рассматривает возможность продажи капитана национальной сборной, Илкая Гюндогана. Барселоне срочно нужны деньги на новых подписания, а Дани Ольмо, которого они подписали у RB Лейпциг за 55 миллионов евро, еще не зарегистрирован в лиге.

Официально Гюндоган пропустил матч против Валенсии из-за травмы головы, полученной во время товарищеского матча против АС Монако (0:3). Недавно Флик высоко отозвался о Гюндогане, предполагая, что верит, что игрок останется. Однако Гюндогана якобы преследуют клубы из-за рубежа. После триумфального начала Флику остается лишь перевести дыхание на короткий момент.

