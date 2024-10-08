Вопрос осени: необходимо ли использовать садовые ножницы в это время?

Обрезать, обрезать, Отделить: Многие люди мечтают привести в порядок свой сад осенью - даже с помощью садовых ножниц. Однако это редко бывает разумно. Вот что вам нужно знать, прежде чем начать обрезать.

1 октября запрет на обрезку закончился: Теперь вы снова можете обрезать в саду - верно? Однако осень не подходящее время для обрезки, так как нет причин для обрезки, утверждает эксперт по садоводству Оливер Финк, председатель Ассоциации питомников (GBV). Кто обрезает сейчас, причиняет больше вреда, чем пользы растениям.

"Каждый надрез подобен нанесению раны", - замечает эксперт по садоводству. Проблема в том, что растения сейчас входят в фазу покоя, их обмен веществ замедляется. Поверхности среза остаются беззащитными, поэтому они не могут зажить. Это делает растение более уязвимым, например, для грибковых заболеваний. Патогены могут проникнуть легче через рану.

Итак, прежде чем начать обрезать, всегда спрашивайте себя: "Почему я обрезаю сейчас?" Многие люди, возможно, не смогут ответить на это, говорит Финк. Это другое дело, если растение доставляет неудобства, например, из-за своей чрезмерного роста. "Вы можете обрезать это сейчас, конечно".

Исключение: Малина - обрезка необходима

Но есть исключения: одно растение, которое абсолютно необходимо обрезать сейчас, это малина, особенно если она уже дала плоды. В этом случае отрезают использованные побеги у основания. Это профилактическая мера, чтобы предотвратить так называемую гибель побегов. Зараженные побеги не прорастут снова весной. Побеги - это длинные, тонкие ветви.

Кстати: если вам все еще нужно обрезать сейчас, эксперт по садоводству Финк рекомендует несколько вещей учитывать. Например, не оставляйте пеньков, которые являются чрезмерными ветками. Ветви деревьев лучше обрезать до ствола. Обрезайте на развилке ветки. Растения с почками обрезайте прямо над почкой.

Для более грубых растений, таких как лавровишня, лещина или живые изгороди, не имеет значения, где начать обрезать садовыми ножницами.

В контексте ботаники и садоводства важно отметить, что обрезка малиновых побегов необходима осенью, если они уже дали плоды. Оставление использованных побегов нетронутыми может привести к гибели побегов, предотвращая рост весной. Кроме того, если вам нужно обрезать другие растения в это время года, эксперт по садоводству Оливер Финк советует избегать оставления пеньков и вместо этого обрезать ветви до ствола, обрезать на развилке ветки для растений с почками, и начинать обрезать arbitrar

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