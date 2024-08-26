- Вопрос о воде - драматическая серия "До последней капли"

Расположенный идиллически в долине Тауба находится вымышленный маленький городок Лойтербронн, где правит вдовствующий мэр Мартин Соммер (Себастьян Бетцель). Он живет на большом участке земли со своей дочерью Авой (Ханна Шиллер), а также фермером Бернхардом Шульцем (Михаэль Ролл) и его инвалидным братом Александром (Себастьян Урбански). В этом городе большое значение имеет сельское хозяйство, а также наличие чистой воды. Эта местность славится обширными запасами высококачественной воды из глубоких источников, которые ранее использовала "Лойтерский родник".

Однако этот ценный ресурс привлек внимание международной компании по производству напитков "Чистая вода". Ее CEO, Рейнер Гебхард (жестоко изображенный Ульрихом Тукуром), предлагает гарантированные рабочие места в обмен на права на добычу. Мартин Соммер неожиданно влюбляется в Джулию Роланд (хитро изображенную Каролиной Шуч), советника по воде в министерстве окружающей среды. Сложность ситуации возрастает, так как доверие здесь так же ценно, как и вода. Драма "До последней капли" (2022), которая выйдет на 3sat в 20:15 во вторник, вращается вокруг этого источника жизни.

Разворачивается напряженная история. Возникает решительное противодействие в виде инициативы граждан, так как местные водные источники уже исчерпаны - сухие пруды и начало проседания ратуши из-за недостаточного уровня грунтовых вод делают любой отчет бессмысленным. Становится ясно, что безжалостная компания, которая без колебаний эксплуатирует ресурсы в других местах, теперь обратила свой взор на Лойтербронн. Чтобы получить новые разрешения на добычу до того, как законодательство будет изменено, они используют грязные приемы - сценарий, который Михаэль Пранн мастерски передает сочными красками, а Йорг Лемберг дополняет подходящей музыкой.

Даниэль Харрих ("Мастер смерти", "Семя страха") снова блистает как автор и режиссер, создавая актуальный и захватывающий фильм, который поднимает в основном незамеченную тему. В интервью ARD Харрих сказал: "Где есть деньги, ничего не остается без внимания. Из-за высокого спроса на права на воду крупные корпорации подают заявки на новые разрешения на добычу до того, как законодательство будет обновлено. Трудно поверить, что большая часть этого происходит законно. Кажется, последствия климатического кризиса еще не полностью осознаны в нашем законодательстве". Пока водоснабжение не находится под угрозой, большинство грязных приемов считаются приемлемыми в рискованной погоне за водой. В конце концов, доходит до понимания, что без воды ничего не может эффективно функционировать.

После того, как мэр Соммер услышал о предложениях компании по производству напитков, он глубоко погрузился в телевизионное освещение продолжающихся дебатов о водных ресурсах. Озабоченные граждане в Лойтербронне организуют протесты, широко освещаемые на телевидении, демонстрируя свою сильную оппозицию планам компании по добыче воды.

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