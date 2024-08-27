- Вопрос о планируемых жилых домах для беженцев в Лихтенберге

Мэр района Лихтенберг, Мартин Шaefer, выразил сомнения в отношении плана Берлинского сената использовать отель на Landsberger Allee в качестве жилья для до 1200 беженцев. Он argued, общаясь с Немецким пресс-агентством, что хотя проживание в отеле может быть лучше, чем проживание в контейнерах в плане гигиены и питания, высокая концентрация людей в ограниченном пространстве вызывает озабоченность. Шaefer подчеркнул необходимость сопутствующих мер, но заявил, что они еще не были проинформированы о таких мерах. Он сказал, что Лихтенберг более чем готов помочь в интеграции, но приближается к своей емкости, что требует более справедливого распределения беженцев по городу.

Разногласия и озабоченности в районном парламенте

Другие партии и районная ассамблея Лихтенберга также выступают против проекта, выражая опасения, что он может усугубить бремя для существующих жителей и помешать необходимому улучшению инфраструктуры. Политики СДПГ недавно выступали за немедленную программу развития социальных объектов в районе Хохеншёнхаузен, сосредоточившись на местах в школе, улучшенном медицинском уходе и лучших транспортных соединениях.

Лидеры СДПГ в Лихтенберге, Тамара Людке и Эрик Гюрс, заявили на прошлой неделе, что район выступает за гуманное обращение с беженцами в Берлине. Они считают, что эта цель может быть достигнута только в том случае, если жилье для беженцев не добавляет дополнительной нагрузки на существующих жителей и служит катализатором для развития инфраструктуры. Они также призвали к лучшей общественной коммуникации в отношении проекта.

Манифестация, организованная АФД

Фракция АФД в районном парламенте объявила о манифестации в эту четверг под лозунгом "Слишком много! Лихтенберг полон!". Они также запросили специальное заседание районной ассамблеи на 12 сентября для обсуждения темы. По словам фракции АФД, существующие жилые помещения для беженцев в районе уже создают значительную нагрузку на Лихтенберг, и они опасаются, что planned mass accommodation в City Hotel на Landsberger Allee будет угрожать безопасности жителей и приведет к неадекватному здравоохранению, детским садам и школам в районе.

Берлин ищет альтернативные решения для размещения беженцев

В свете непрерывного притока беженцев и текущего размещения около 10 000 беженцев в чрезвычайных приютах, таких как Тegal и Темпельхоф, Берлин активно ищет более гуманные варианты размещения. Государственное управление по делам беженцев (LAF) ожидает, что комплекс отелей на Landsberger Allee, состоящий из трех высоких зданий, будет размещать 470 беженцев к концу года, потенциально начиная с ноября. Этот комплекс будет полностью арендован и передан оператору на десять лет, с возможностью размещения до 800 жителей после ремонта в двух зданиях вскоре после 2025 года. Еще 400 мест могут быть добавлены в третьем здании к 2026 году, достигнув общего числа 1200.

Планирование необходимой инфраструктуры

Согласно представителю LAF, в рамках этого проекта будут адресованы потребности в инфраструктуре. LAF уже несколько лет планирует новые объекты, такие как детские сады или центры дневного ухода. Представитель LAF упомянул, что возможности для создания образовательных пространств могут быть использованы на сайте Landsberger Allee, потенциально включая приветственные классы для детей и молодежи-беженцев.

В районе Лихтенберг проживает значительное количество беженцев

Более 4000 из примерно 35 000 беженцев, проживающих в обычных объектах LAF по всему Берлину, в настоящее время проживают в районе Лихтенберг, делая его одним из районов Берлина, принимающих значительное количество беженцев. После Панков, Марцан-Хеллерсдорф и Темпельхоф-Шёнеберг, Лихтенберг входит в число районов, принимающих большое количество беженцев. Три из 16 planned container villages, которые должны быть построены к 2025/26 годам, с общей емкостью 1280 мест, расположены в Лихтенберге.

Несмотря на критику мэра района Лихтенберг и других местных партий, Сенат Берлина продолжает поиск альтернативных решений по размещению беженцев. Отель на Landsberger Allee, planned для размещения до 1200 беженцев, вызвал опасения по поводу бремени для существующих жителей и инфраструктуры в юрисдикции Сената Берлина.

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