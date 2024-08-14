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Вопрос о каннабисе: СДПГ требует быстрого решения

С начала мая в Германии действует частичная легализация каннабиса. В Берлине ассоциации по выращиванию все еще не знают, как они себя ведут. timezone прислушиваются к критикам от СДПГ.

 and  Christian Meier
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Ответственность за клубы каннабиса в Берлине остается неясной
Ответственность за клубы каннабиса в Берлине остается неясной

- Вопрос о каннабисе: СДПГ требует быстрого решения

Мартин Мац, эксперт от СДПГ, призывает к быстрому принятию решения по реализации федерального закона о каннабисе, который уже действует более четырех месяцев. По-прежнему неясно, кто в Берлине будет принимать решения по заявкам так называемых "социальных клубов", которые хотят выращивать каннабис. "Сенат должен прояснить вопрос компетенции. Высоко время, других слов нет", - сказал Мац агентству "Дойче Прессе-Агентур". Эта тема не относится к здравоохранению.

"До сих пор они избегали принятия решения"

"Может быть, создана некая дополнительная служба в отделе здравоохранения Государственного управления здравоохранения и социального обеспечения, или это может быть передано округам, с передачей местных служб здравоохранения", - сказал Мац. "До сих пор они избегали принятия решения". К сожалению, это не редкость для Берлина. "Теперь Сенат должен сказать, кто ответственен - ЛАГЕСО или округа, это в сущности неважно".

С его точки зрения, есть аргументы в пользу обоих вариантов: "Можно сказать, что важнее специализироваться. Это говорит в пользу центрального подразделения в государственном управлении. Если кто-то приходит с заявкой и хочет основать социальный клуб, он, скорее всего, делал это десять раз раньше. Теперь это одиннадцатый, нет проблем", - объяснил член СДПГ.

"С другой стороны, можно сказать, что округа ближе, также территориально. Они могут легче провести осмотр места. Просто нужно принять решение". Если это закончится округами, Сенат также должен гарантировать, что у них есть финансовые средства для необходимых должностей, сказал Мац. "Нельзя сказать, что округа ответственны, и они должны разобраться".

Политик от СДПГ обвиняет Сенат в затягивании дела: "Они должны были прояснить вопрос компетенции, когда закон вступил в силу в начале апреля, и они знали, что социальные клубы смогут выращивать и распространять каннабис среди своих членов с июля".

В настоящее время заявки от социальных клубов находятся в ожидании.

С 1 апреля в стране разрешено владение определенными количествами каннабиса, его частное выращивание и потребление в общественных местах при определенных условиях. В общественных местах можно носить не более 25 граммов, а дома хранить не более 50 граммов. Разрешено выращивать три растения в жилой зоне.

С 1 июля каннабис-клубы могут подавать заявки на получение разрешения. Пока не издано вышеупомянутое постановление, действует так называемая "общая компетенция", согласно которой ответственны округа, но они обычно не обрабатывают заявки первыми. По данным управления здравоохранения, пока неясно, когда вступит в силу это постановление.

"Задержка в принятии решения о том, кто будет обрабатывать заявки 'социальных клубов', потенциально может привести к осложнениям в процессе регулирования деятельности, связанной с наркотиками".

"В текущей ситуации критически важно, чтобы Сенат распределил ответственность и предоставил необходимые ресурсы, чтобы обеспечить плавное внедрение закона о каннабисе, избегая дальнейшего уклонения или неоднозначности в вопросах, связанных с наркотиками".

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