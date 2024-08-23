Вопрос, который интересует всех, касающийся процентных ставок

После того, как Федеральная резервная система начнет снижать свою основную процентную ставку, что повлияет на затраты на заимствования во всей экономике, это будет означать значительный поворот в длительной борьбе центрального банка против инфляции. В настоящее время инфляция сдерживается, а американский рынок труда работает медленнее, чем в предыдущие годы. Данные, опубликованные Министерством труда этой недели, показали, что рост занятости в 12-месячный период, закончившийся в марте, был значительно слабее, чем сообщалось ранее. Безработица также выросла в июле до самого высокого уровня с октября 2021 года.

В связи с этими причинами Федеральная резервная система находится на грани снижения процентных ставок впервые с 2020 года в сентябре. Помимо контроля цен, Федеральная резервная система, в соответствии с Конгрессом, также отвечает за достижение максимальной занятости. Хотя американский рынок труда все еще силен, экономисты не уверены, останется ли безработица стабильной или продолжит расти.

Даже некоторые официальные лица Федеральной резервной системы рассматривали возможность снижения процентных ставок на прошлом месячном заседании по политике, как показано в протоколах, опубликованных в среду, но в итоге решили оставить ставки без изменений. Однако "большинство" из них выразили мнение, что будет целесообразно провести первое снижение ставки в сентябре, при условии, что экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями.

На этой неделе центральные банкиры и ведущие экономисты собрались в Джексон-Хоул, Вайоминг, на ежегодный симпозиум, проводимый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. В своей основной речи в пятницу Пауэлл четко дал рынкам понять, что первое снижение ставки должно произойти примерно через месяц.

Уолл-стрит уже давно ждет снижения Федеральной резервной системой затрат на заимствования. В настоящее время трейдеры считают вероятным существенное, полупроцентное снижение ставки в ноябре, согласно рынку фьючерсов, после первого снижения Федеральной резервной системы в сентябре.

Основной вопрос сейчас: насколько существенно Федеральная резервная система в конечном итоге снизит ставки?

Высокий барьер для существенных снижений ставок

Федеральная резервная система принимает решения о процентных ставках на основе текущих экономических условий. Например, когда инфляция была на многолетних максимумах летом 2022 года, Федеральная резервная система повышала ставки на 0,5% и 0,75% на различных заседаниях. Во время Великой рецессии Федеральная резервная система часто снижала ставки на 0,75%.

Это означает, что Федеральная резервная система, как правило, устанавливает высокий стандарт для принятия решительных мер, будь то повышение или понижение ставок. Риск возрождения инфляции, если Федеральная резервная система стимулирует экономику чрезмерно ранним или агрессивным снижением ставок, существует. Американская экономика в последнее время чрезмерно превзошла ожидания.

“Они все еще обеспокоены возможной новой вспышкой инфляции, подобной той, которую мы наблюдали в начале года”, - сказал Тани Фукуи, экономист MetLife Investment Management, CNN.

Официальные лица Федеральной резервной системы в основном сигнализировали о своей готовности снизить ставки, но некоторые все еще проявляют некоторую нерешительность. Недавно президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал: “Было бы очень обидно, если бы мы начали снижать ставки и затем пришлось бы их повышать снова”.

Пауэлл недавно сказал, что риск сохранения инфляции и риск более сильного, чем ожидалось, ослабления рынка труда “стали более сбалансированными”. Для того чтобы Федеральная резервная система рассмотрела существенное, полупроцентное снижение, центральным банкирам потребуются убедительные доказательства ослабления рынка труда.

“В конечном итоге отчет о занятости за август, который будет опубликован в начале сентября, определит, снизит ли Федеральная резервная система на половину процента в сентябре”, - говорится в записке клиентам от аналитиков Citi в четверг.

Уолл-стрит теперь еще внимательнее следит за новыми заявками на пособия по безработице, которые считаются показателем увольнений и, возможно, earliest индикатором любых изменений на рынке труда, сказал Райан Свит, главный экономист США в Oxford Economics, на недавнем вебинаре для журналистов. Свит считает, что Федеральная резервная система снизит ставки только на четверть процента в сентябре.

В прошлую неделю было подано 232 000 заявок на пособия по безработице, что на 4 000 больше, чем пересмотренная цифра предыдущей недели, согласно данным Министерства труда в четверг. Это все еще исторически низкий уровень, но заявки в последнее время медленно растут. Продолжающиеся заявки, поданные людьми, которые получают пособие по безработице не менее одной недели, также увеличились на 4 000 за неделю, закончившуюся 10 августа, до 1,863 миллиона. Продолжающиеся заявки достигли самого высокого уровня с недели благодарения 2021 года.

Будущий правительственный отчет о занятости за август может оказать влияние. Если данные покажут, что работодатели добавили fewer рабочих мест, чем ожидалось, и если безработица даже немного вырастет с текущего уровня 4,3%, это может побудить Федеральную резервную систему рассмотреть более существенные меры.

Однако на данный момент нет чрезвычайной ситуации, требующей от Федеральной резервной системы агрессивно снижать ставки в сентябре или в любое другое время в этом году. Федеральная резервная система известна своей чрезвычайной предсказуемостью, поэтому если в какой-то момент центральный банк объявит о более значительном, чем ожидалось, снижении ставки, это может вызвать волатильность на финансовых рынках и вызвать опасения по поводу здоровья американской экономики.

В сообщении CNN также принимали участие Алисия Уолlace.

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