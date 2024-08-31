Безосновательное нападение, агрессия или враждебные действия по отношению к кому-либо или чему-либо - Вооруженное ограбление в Пренцлауер-Берге

Неизвестные лица находятся под пристальным наблюдением после якобы ограбления двух парней в Берлине-Пренцлауэр-Берге в пятницу вечером. Сообщается, что они использовали пистолет, чтобы запугать жертв и украсть их деньги. По словам очевидцев, один из грабителей демонстрировал складной дубинкой и делал угрожающие жесты в сторону группы людей около полуночи на Кольвицплатц, как сообщается в сообщении правоохранительных органов в субботу.

Предполагается, что другой грабитель направил пистолет на голову 20-летнего и потребовал деньги. По словам жертвы, он услышал громкий хлопок и потерял сознание. Вскоре после этого 21-летний сдался грабителям. Они убежали с наличными и направились в сторону Кнаакштрассе. Правоохранительным органам не удалось найти подозреваемых, несмотря на сообщения. 20-летнего, которого напугали пистолетом, доставили в больницу с раной на голове, которая кровоточила. В медицинских записях указано, что травма была вызвана ударом пистолетом.

Инцидент произошел в оживленном районе Берлина-Пренцлауэр-Берг, в частности, возле Кнаакштрассе. Свидетели сообщили, что видели, как грабители покинули место происшествия и растворились в ночной жизни Пренцлауэр-Берга.

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