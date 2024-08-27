- Вооруженное нападение и похищение: 25-летний мужчина предстал перед судом

Следуя за шестимесячным периодом, в течение которого произошли опасные ножевые ранения в Берлине-Фридрихсхайн и ситуация с захватом заложников вблизи Ганновера, против 25-летнего подозреваемого начались судебные разбирательства. Процесс начался в берлинском районном суде в среду в 9:15, с обвинениями в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и захвате заложника.

Немецкого подсудимого обвиняют в угрозе своей бывшей девушке признаться в неверности, утверждая, что он убьет ее 16-летнюю сестру или случайного человека, если она не подчинится.

Двумя днями позже, в ночь на 28 февраля в Берлине, он якобы преследовал незнакомца, затем пронзил его ножом в шею и продолжил избивать и пинать тяжело раненную жертву. Согласно обвинениям, это было сделано для утверждения доминирования и оценки своих эмоций во время происшествия.

25-летнего подозреваемого затем якобы засняли на видео, где он признается в содеянном, но из-за низкого уровня просмотров он якобы захватил в заложники женщину в своем родном городе Зенде, вооружившись ножом.

Полиция считает, что он сделал это для увеличения популярности своего видео. Злоумышленник был быстро арестован полицией.

Расписание текущего судебного процесса занимает семь дней и завершится 10 сентября.

25-летний подсудимый, который был вовлечен в ситуацию с захватом заложников возле Ганновера, родом из Зенде, города в регионе Ганновер, Германия. Во время судебного процесса в берлинском районном суде прокуратура также рассмотрит его предыдущую угрозу в адрес своей бывшей девушки в Зенде.

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