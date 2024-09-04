Volvo стремится к тому, чтобы к 2030 году производить значительную долю, от 90 до 100%, полностью электрических автомобилей.

Volvo, под управлением глобальной компании Geely, изначально стремилась к производству исключительно электромобилей к 2030 году. Однако они скорректировали свою цель, объявив о потенциальном диапазоне электрификации в 90-100%. При этом около 10% новых автомобилей могут быть гибридами, если того потребует ситуация. Volvo объяснила это изменение отсутствием прогресса в развитии инфраструктуры зарядки в некоторых регионах.

Компания подчеркнула, что остается приверженной полной электрификации как своей основной цели. Однако из-за меняющихся рыночных тенденций и предпочтений потребителей эта цель может не быть достигнута к 2030 году.

На данный момент Volvo предлагает пять полностью электрических моделей и работает над созданием пяти новых. К 2025 году электромобили должны составлять 50-60% от общего объема продаж. Во втором квартале этого года электромобили составили 26% продаж, а в целом, включая гибриды, - 48%.

Изначальной целью программы Volvo было полное электрифицирование к 2030 году, но эта цель была скорректирована из-за трудностей с инфраструктурой зарядки и меняющихся рыночных тенденций. Несмотря на это, цель программы по-прежнему заключается в достижении высокого уровня электрификации.

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