Volvo EX90 показывает в своей истории снижения шума едва достигает уровня тишины.

После примерно двух лет с момента своего дебюта Volvo стоит на пороге поставки своего гигантского электрического SUV, EX90. Этот роскошный монстр выделяется своей роскошной комфортностью и поразительно тихой работой. ntv.de удалось протестировать этот электромобиль.

Странно, что Volvo выбрала США для своего нового запуска, особенно Калифорнию, известную своим энтузиазмом в отношении электромобилей. Но шведский бренд на американском рынке? Американцы любят Volvo, и рынок огромен и полон состоятельных клиентов - идеально для EX90. Более того, SUV, построенный на платформе SPA-II, будет производиться на заводе в Чарльстоне, Южная Каролина. Расположение идеально подходит.

В нашем регионе EX90 также, скорее всего, получит признание благодаря своему стильному виду - несмотря на личные мнения. Передний дизайн напоминает EX30, с блестящей вогнутой перекладиной, встроенной в радиаторную решетку. Ой, это больше не перекладина - вероятно, потому что EX90 не имеет традиционной радиаторной решетки. При длине 5,04 метра этот представительский SUV будет доступен только с электроприводом, что требует другой системы охлаждения, чем у двигателя внутреннего сгорания.

Те, кто обеспокоен этим решением и хочет критиковать Volvo за это, должны сначала признать, что шведы последовательно коммуницировали свою стратегию электрификации. Во-вторых, есть утешение: бывший CEO Volvo, Samuelsson, некоторое время назад подтвердил, что сегментно-похожий XC90 продолжит быть доступным. Те, кто внимательно следит за СМИ, уже могли узнать несколько месяцев назад, что большой SUV получит полную модернизацию (более подробную информацию об этом можно будет найти на ntv.de в течение нескольких дней).

С гигантской батареей

Но вернемся к EX90. После долгого ожидания он наконец-то готов к первым тест-драйвам. При входе не знаешь, на что сначала обратить внимание - роскошные деревянные вставки, удобные сиденья из переработанных материалов, небольшой шведский флаг в отделке как скрытая жемчужина или маленький дисплей перед лицом водителя. Мои глаза, однако, были прикованы к дисплею, который показывал скорость и запас хода.

Меня особенно интересовало, насколько далеко можно проехать на 111 кВтч батарее, которую хранит EX90. Это довольно внушительная сумма, даже для больших SUV. Но SUV остается SUV и все еще имеет определенные ограничения - запас хода 310 миль или около 480 километров при 95% заряде и около 25 градусов Цельсия не впечатляет. Это не значит, что другие производители и модели лучше, но потенциальные клиенты должны понимать, что электромобиль не такой, как дизель.

В любом случае, поехали. Воздушно подвешенный 2,8-тонник (да, вы правильно прочитали - масса может достигать до 2780 кг) отлично справляется с вопросами запаса хода. Volvo привезла только вариант Performance мощностью 517 л.с., который имеет два двигателя, а не базовую модель с одним двигателем мощностью 279 л.с. С крутящим моментом 910 Нм это довольно грозная машина. Швед начинает мягко, благодаря бережному калиброванию педали акселератора инженерами. Но не это интересно, а комфорт.

Почти бесшумный SUV

Во-первых, EX90 feels remarkably quiet - даже на скорости 120 км/ч на шоссе шум ветра едва слышен. Езда также довольно плавная. Кроме того, несмотря на свою высокую массу, инженеры наделили этот полноприводный автомобиль определенной легкостью.

Это заманчивая перспектива для предстоящей длительной поездки. Однако нужно планировать периодические получасовые перерывы на зарядку. Шведы утверждают, что зарядка от 10 до 80% при пиковой мощности 250 кВт занимает 30 минут. Для автомобиля премиум-класса в этом ценовом диапазоне это, возможно, немного медленнее.

В обмен на это EX90 наполнен новыми помощниками, которые ранее редко использовались в США. Во всяком случае, EX90 оснащен Лидаром (распознает объекты до 250 метров) вместе с восемью камерами и пятью радарами. Это достойное количество датчиков, и он не резко поворачивает руль.

И хотя не хватило времени полностью изучить новую информационно-развлекательную систему (которая теперь поддерживает обновления по воздуху), следует признать, что основные функции с системой на основе Google удобны в использовании. Но есть и подводные камни. Настройка зеркал только через сенсорный экран не идеальна, даже если минималистичный dashboard без кнопок выглядит стильно. Бардачок также открывается там. И почему нет визуального представления интенсивности рекуперативного торможения? Хотя это может интересовать немногих, это все же было бы оценено.

С другой стороны, роскошно оформленный Volvo удивительно практичен, с более чем 2000 литрами грузового пространства. И есть третья ряд сидений, хотя получить к ним доступ немного сложно - кроме детей. О, и несмотря на свой вес, этот Volvo может буксировать 2,2 тонны. Неплохо, хотя буксировка с большим прицепом по-прежнему сложна. Некоторые зарядные станции просто недоступны с прицепом.

Итак, подводя итог, EX90 - это довольно захватывающее предприятие, посмотрим, согласится ли с этим общественность. Важно ли, что он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, это вопрос дискуссий. Базовая модель должна быть достаточно хорошей, и все версии ограничены скоростью 180 км/ч. Тем не менее, базовая модель обойдется в 83 700 евро (разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды). Теперь можно поэкспериментировать с конфигуратором. Надеюсь, Volvo скоро представит EX90.

Этот внедорожник, построенный на платформе SPA-II, будет производиться не только в стратегически важном месте Чарльстон, Южная Каролина, но и будет доступен исключительно с электроприводом, что требует другой системы охлаждения, чем у двигателя внутреннего сгорания. Это означает, что электромобили, в частности электрические внедорожники, такие как EX90, станут все более распространенными на американских дорогах, отвечая на растущий спрос на экологически чистые варианты транспорта.

Кроме того, с аккумулятором емкостью 111 кВтч и запасом хода 310 миль на 95% заряда, EX90 предлагает привлекательный вариант для энтузиастов электромобилей, планирующих длительные поездки в течение года. С комфортом, почти бесшумной работой и мощными двигателями, водители теперь могут наслаждаться своими поездками в современном и привлекательном стиле.

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