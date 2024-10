Volkswagen Up: практичный, компактный и достойный

Вольксваген Up, выпущенный в конце 2011 года и снятый с производства в 2023 году, был бюджетным автомобилем компании Volkswagen, производившимся вместе со своими собратьями, Seat Mii и Skoda Citigo, в Братиславе. Он был предназначен для превосходства над предыдущей моделью, неудачным Фоксом, в плане качества. Однако проверки TÜV выявляют некоторые потенциальные проблемы.

Проблемы с качеством

По данным TÜV, в целом Up показывает хорошие результаты. Проблемы с осями и рулевым управлением встречаются редко во всех годах выпуска. Однако newer модели склонны к утечке масла, а younger Up часто имеют проблемы с системами освещения. Кроме того, педальные и стояночные тормоза неоднократно критиковались инспекторами TÜV.

Кузов и интерьер

Изначально Up был трехдверным автомобилем, но в 2012 году была представлена пятидверная версия. Up Cross также обладал внедорожным дизайном. Длина составляет 3,54 метра, идеально подходящая для городской езды, с классическим и вневременным дизайном. Пространство в салоне достаточно, с улучшенным доступом к задним сиденьям в пятидверной версии. Объем багажника варьируется от 251 до 959 литров.

В салоне Up есть хорошая эргономика, удобные сиденья и удобные органы управления. Он также предлагает множество отделений для хранения вещей. Редкой находкой на рынке подержанных автомобилей является версия фургона Load Up с откидным задним диваном для грузового отсека. В 2016 году Up претерпел фейслифтинг, в результате которого появились стандартные LED дневные ходовые огни.

Двигатели и трансмиссия

Up оснащался 1-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, доступным в различных вариантах мощности. Базовая версия производила 44 кВт/60 л.с. и 55 кВт/75 л.с., в то время как турбированные версии предлагали 66 кВт/90 л.с. или 85 кВт/115 л.с. (GTI). Официальный расход топлива варьировался от 4,4 до 4,7 литров. Также был доступен вариант на природном газе с 50 кВт/58 л.с., а также электрический Up с двигателем мощностью 60 кВт/82 л.с., изначально с батареей емкостью 16,4 кВтч, обеспечивающей до 180 километров пробега. С 2019 года доступна батарея емкостью 32,3 кВтч. Стандартные коробки передач - пяти- или шестиступенчатые механические, а для бензиновых двигателей доступна роботизированная коробка передач, известная своей ненадежностью.

Оборудование и безопасность

Базовые модели, такие как Take-Up, изначально стоившие около 10 000 евро, были очень простыми, не имея таких функций, как кондиционер, блокируемый перчаточный ящик и раздельное заднее сиденье. Более комфортные модели, такие как Move-Up, High-Up, или ограниченные издания, такие как "Color Up", "White Up" или "Black Up", предлагали широкий спектр опций, таких как панорамная крыша, задняя камера, спортивная подвеска, 17-дюймовые колеса и навигация. Несмотря на свои размеры, Up предлагает приличные функции безопасности.

На данный момент на mobile.de размещено около 5000 объявлений о продаже подержанных Volkswagen Up!, цены на которые начинаются от около 2000 евро за высокообъездные модели с базовой комплектацией. Лучше оборудованные модели требуют минимальных вложений в размере 3500 евро, а подержанные e-up! начинаются от 7000 евро.

