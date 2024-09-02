- Volkswagen стремится сократить расходы: потенциальные закрытия и увольнения заводов представляют риск

Ситуация в крупнейшем автопроизводителе Европы, Volkswagen, ухудшается. В рамках своей стратегии по сокращению расходов основной бренд VW рассматривает возможность закрытия заводов и сокращения рабочей силы, как было объявлено после встречи руководства. Соглашение с профсоюзом о гарантиях занятости, которое запрещало сокращения до 2029 года, будет расторгнуто. Руководство заявило, что для основных брендов Volkswagen необходима серьезная перестройка. "Даже закрытие автомобилестроительных и компонентных заводов не может быть исключено в текущей ситуации без немедленных контрмер." Предложенные сокращения через досрочную пенсию и компенсационные пакеты больше не достаточно для достижения желаемых сбережений.

Металлисты и профсоюз IG Metall выразили решительный протест. "Эти планы - прямой удар по нашим рабочим местам, локациям и коллективным договорам", - заявили они в специальном выпуске профсоюзной газеты "Mitbestimmen". "Мы будем стоять насмерть против этого", - сказал Кавалло. "При моем руководстве не будет закрыто ни одного завода Volkswagen!" - заявил Торстен Гроeger, председатель IG Metall в Нижней Саксонии, назвав это "неответственным планом", который "подрывает основу Volkswagen".

Volkswagen еще не раскрыл конкретные цифры о том, сколько из примерно 120 000 рабочих мест в Германии могут быть затронуты. Нет никаких намеков на потенциальные локации, которые могут быть закрыты. По данным профсоюза, совет директоров рассматривает как минимум один автомобильный завод и один компонентный завод в Германии как излишние.

Последний раз Volkswagen закрывал завод более 30 лет назад: в 1988 году Volkswagen закрыл свой завод в Вестморленде, США. Никогда не закрывалось ни одного завода Volkswagen в Германии. Кроме штаб-квартиры в Вольфсбурге, Volkswagen имеет factories в Ганновере, Эмдене, Оснабрюке, Брауншвейге, Зальцгиттере, Касселе, Цвикау, Дрездене и Кемнице. Недавно дочерняя компания Audi рассматривала возможность закрытия своего завода в Брюсселе.

Генеральный директор Оливер Блуме обосновал свой курс, ссылаясь на ухудшающуюся ситуацию. "Европейская автомобильная промышленность переживает крайне сложную и серьезную ситуацию. Экономический прогноз ухудшился", - заявил он в заявлении. Для достижения запланированного улучшения результатов на 10 миллиардов евро к 2026 году теперь необходимо сократить расходы больше, чем планировалось ранее. "Ветры стали значительно сильнее", - сказал глава бренда Томас Шaefer в заявлении. "Поэтому мы должны действовать сейчас и создать условия для долгосрочного процветания". По данным "Handelsblatt", требуется дополнительная экономия в размере до четырех миллиардов евро.

Впервые с тех пор, как Оливер Блуме возглавил компанию почти два года назад, Volkswagen движется к крупному конфликту с профсоюзной стороной. В отличие от своего предшественника Герберта Диесса, который часто конфликтовал с могущественным профсоюзом, Блуме до сих пор в основном сотрудничал с профсоюзом тихо. Он оставил конкретные меры по сокращению расходов на советы директоров брендов. Теперь Кавалло призвал его напрямую участвовать в дискуссии о бренде. "Проблема основного бренда в конечном итоге является проблемой генерального директора".

Основной бренд Volkswagen годами сталкивается с высокими расходами и отстает от сестринских брендов, таких как Skoda, Seat и Audi, по прибыли. Программа сокращения расходов, начатая в 2023 году, направлена на исправление этого, улучшив результаты на 10 миллиардов евро к 2026 году. Среди других мер административные расходы на персонал должны сократиться на 20 процентов. До сих пор Volkswagen прибегал к досрочной пенсии и компенсационным пакетам для сокращения рабочей силы, расширив соответствующие программы весной и выделив 900 миллионов евро на выплаты до 474 000 евро для сотрудников с большим стажем.

Европейский союз выразил озабоченность растущей ситуацией в Volkswagen, учитывая значительную финансовую нестабильность, призвав Volkswagen учитывать потенциальное влияние своих решений на европейскую автомобильную промышленность.

Несмотря на сильный протест профсоюзов, таких как IG Metall, Европейский союз подчеркнул необходимость проведения Volkswagen серьезных реформ, поскольку выживание компании и европейского автопрома зависит от этого.

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