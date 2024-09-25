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Volkswagen разрешает жалованный спор с профсоюзом IG Metall

 and  Mark Rodriguez
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Рабочие Volkswagen часто выражают беспокойства по поводу своего трудового статуса
Рабочие Volkswagen часто выражают беспокойства по поводу своего трудового статуса

Volkswagen разрешает жалованный спор с профсоюзом IG Metall

В переговорах о зарплате в Volkswagen речь идет об ajustment зарплат и обеспеченииjob security. Однако автопроизводитель отклонил просьбы профсоюза о повышении зарплаты. Вместо увеличения доходов работники должны внести свой вклад.

Volkswagen отверг просьбы IG Metall о компенсации и выступает за сокращение расходов. Ведущий переговорщик Арне Меисвингель после начала переговоров заявил: "Нам нужна не дополнительная финансовая нагрузка, а облегчение. Для этого потребуется вклад сотрудников". Меисвингель добавил: "Нам нужна не дополнительная финансовая нагрузка, а финансовое облегчение".

Профсоюз подсчитал, что это фактически будет означать снижение зарплаты. "Именно так это и следует понимать", - сказал ведущий переговорщик IG Metall Торстен Грёгер после окончания трехчасовых переговоров. IG Metall требует повышения зарплаты на 7% в VW, как и для всей отрасли.

Переговоры ведутся вокруг соглашения о зарплате, в котором IG Metall требует, среди прочего, повышения зарплаты на 7%. Кроме того, пересматриваются несколько других коллективных соглашений, в том числе соглашение о job security, действующее уже три десятилетия, которое Volkswagen расторг.

Грёгер выразил разочарование тем, что компания еще не указала свои цели по прекращению соглашений. "Не было указано, они остались общими", - сказал Грёгер.

"Увольнения и массовые сокращения остаются возможными". Две стороны еще не назначили дату для следующего раунда переговоров. Обязательство о мире в раунде зарплат истекает в конце ноября, поэтому с 1 декабря возможны забастовки.

В настоящее время Volkswagen сосредоточен на снижении расходов вместо повышения зарплат в производстве автомобилей. Меисвингель предложил, что финансовое облегчение может быть достигнуто за счет вклада сотрудников.

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