- Volkswagen раскрывает трудовые соглашения: потенциальное сокращение численности персонала с июля 2025 года
Volkswagen официально прекратил действие своего соглашения о гарантиях занятости, которое действовало с 1994 года. Компания сообщила профсоюзу, что этот контракт истечет в конце года, и сокращения могут начаться в июле 2025 года, через шесть месяцев после этого. Наряду с соглашением о гарантиях занятости также были прекращены и другие соглашения, такие как гарантия принятия учеников и временные рабочие правила. По данным источников в компании, совет директоров ранее обсуждал и согласовал прекращение этих контрактов.
Переговоры о зарплате будут ускорены
Volkswagen намерен ускорить переговоры с профсоюзом и советом трудового коллектива, как заявил директор по персоналу Гуннар Килиан. Цель состоит в том, чтобы заключить новое соглашение к середине 2025 года, когда истечет соглашение о гарантиях занятости. "Этот график позволяет нам сотрудничать с представителями сотрудников, чтобы разработать стратегии, которые сделают Volkswagen финансово сильным и конкурентоспособным в ближайшем будущем", - заявил Килиан.
"Недавние события вызвали неопределенность. Мы можем снизить эту неопределенность, создав безопасные перспективы для нашей компании в ближайшем будущем", - добавил Килиан. Переговоры о зарплате по шкале зарплат Volkswagen, которые первоначально были запланированы на октябрь, теперь будут перенесены и включать недавно прекращенные контракты. Это предложение ранее выдвигалось профсоюзом IG Metall.
Совет трудового коллектива обещает сопротивление
Volkswagen объявил примерно неделю назад, что прекратит действие 30-летней гарантии занятости и что закрытие заводов больше не исключается. Однако компания до сих пор не называла дату. С тех пор совет трудового коллектива и IG Metall решительно выступают против этих планов.
"Как мы ожидали несколько дней, компания теперь выполнила свое намерение", - сказала Даниэла Кавалло, председатель совета трудового коллектива. Она также повторила свой протест против этих планов. "Мы решительно противодействуем этой исторической угрозе нашим рабочим местам. Сокращения недопустимы для нас".
- Во время переговоров о зарплате с профсоюзом и советом трудового коллектива основное внимание будет уделено обсуждению условий нового коллективного договора, который должен заменить истекшее соглашение о гарантиях занятости.
- Несмотря на планы Volkswagen прекратить соглашение о гарантиях занятости, совет трудового коллектива остается решительно настроенным на сохранение коллективного договора и защиту рабочих мест сотрудников, решительно выступая против сокращений.