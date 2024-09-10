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Volkswagen раскрывает трудовые соглашения: потенциальное сокращение численности персонала с июля 2025 года

Фольксваген вводит в действие новые меры по сокращению затрат, приведшие к отмене гарантии занятости, действовавшей с 1994 года. Это вызвало oposizione со стороны представительногоorgana сотрудников.

 and  Max Becker
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Работники, занятой на производстве Гольф-автомобилей на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, вновь...
Работники, занятой на производстве Гольф-автомобилей на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, вновь оказались перед угрозой увольнений.

- Volkswagen раскрывает трудовые соглашения: потенциальное сокращение численности персонала с июля 2025 года

Volkswagen официально прекратил действие своего соглашения о гарантиях занятости, которое действовало с 1994 года. Компания сообщила профсоюзу, что этот контракт истечет в конце года, и сокращения могут начаться в июле 2025 года, через шесть месяцев после этого. Наряду с соглашением о гарантиях занятости также были прекращены и другие соглашения, такие как гарантия принятия учеников и временные рабочие правила. По данным источников в компании, совет директоров ранее обсуждал и согласовал прекращение этих контрактов.

Переговоры о зарплате будут ускорены

Volkswagen намерен ускорить переговоры с профсоюзом и советом трудового коллектива, как заявил директор по персоналу Гуннар Килиан. Цель состоит в том, чтобы заключить новое соглашение к середине 2025 года, когда истечет соглашение о гарантиях занятости. "Этот график позволяет нам сотрудничать с представителями сотрудников, чтобы разработать стратегии, которые сделают Volkswagen финансово сильным и конкурентоспособным в ближайшем будущем", - заявил Килиан.

"Недавние события вызвали неопределенность. Мы можем снизить эту неопределенность, создав безопасные перспективы для нашей компании в ближайшем будущем", - добавил Килиан. Переговоры о зарплате по шкале зарплат Volkswagen, которые первоначально были запланированы на октябрь, теперь будут перенесены и включать недавно прекращенные контракты. Это предложение ранее выдвигалось профсоюзом IG Metall.

Совет трудового коллектива обещает сопротивление

Volkswagen объявил примерно неделю назад, что прекратит действие 30-летней гарантии занятости и что закрытие заводов больше не исключается. Однако компания до сих пор не называла дату. С тех пор совет трудового коллектива и IG Metall решительно выступают против этих планов.

"Как мы ожидали несколько дней, компания теперь выполнила свое намерение", - сказала Даниэла Кавалло, председатель совета трудового коллектива. Она также повторила свой протест против этих планов. "Мы решительно противодействуем этой исторической угрозе нашим рабочим местам. Сокращения недопустимы для нас".

  1. Во время переговоров о зарплате с профсоюзом и советом трудового коллектива основное внимание будет уделено обсуждению условий нового коллективного договора, который должен заменить истекшее соглашение о гарантиях занятости.
  2. Несмотря на планы Volkswagen прекратить соглашение о гарантиях занятости, совет трудового коллектива остается решительно настроенным на сохранение коллективного договора и защиту рабочих мест сотрудников, решительно выступая против сокращений.

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