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Volkswagen прекращает коллективные договоры <unk> Дулиг выражает опасения: "Это тревожно"

Разгорающийся спор вокруг новых схем экономии VW принес первые подробности: Компания отозвала решение о гарантиях занятости, которое действовало с 1994 года. Министр экономики Саксонии выразила неодобрение этим решением.

 and  Lauren Adams
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- Volkswagen прекращает коллективные договоры <unk> Дулиг выражает опасения: "Это тревожно"

Мартин Дюлиг, высшее руководство Volkswagen в Саксонии, резко раскритиковало решение автогиганта отказаться от гарантий занятости. По словам Дюлига, члена партии СДПГ, это решение вызывает тревогу, так как напрямую затрагивает безопасность рабочих мест и предприятий.

Европейский гигант автомобильной промышленности официально отказался от соглашения о гарантиях занятости, действовавшего с 1994 года, как сообщается в заявлении, опубликованном во вторник. Срок действия договора истечет к концу года. С июля 2025 года увольнения по operational reasons станут возможными.

Кроме того, Volkswagen расторг несколько других соглашений, в том числе гарантию трудоустройства для учащихся и правила, касающиеся временной занятости.

На прошлой неделе Volkswagen дал понять, что может отказаться от гарантий занятости и даже оставить возможность закрытия предприятий. Однако компания не указала сроки для этих изменений.

Ранние переговоры по коллективному договору

Теперь Volkswagen хочет ускорить переговоры с советом сотрудников и профсоюзом о новом соглашении, как заявил директор по персоналу Гуннар Килиан. Переговоры по коллективному договору Volkswagen, которые изначально были запланированы на октябрь, теперь будут перенесены и расширены, чтобы включить отмененные соглашения. Ранее IG Metall предложила это.

Дюлиг пообещал поддержать заводы Volkswagen в Цвиккау, Хемнице и Дрездене: правительство Саксонии продолжит работать над обеспечением безопасности этих мест и предотвращением увольнений по operational reasons. "Мы хотим, чтобы Volkswagen гарантировал нам безопасность этих мест", - сказал Дюлиг, подчеркнув, что ошибки управления не должны обрушиваться на сотрудников.

Решение Volkswagen отказаться от соглашения о гарантиях занятости вызывает опасения по поводу стабильности занятости в компании. Это также включает гарантию трудоустройства для учащихся и правила, касающиеся временной занятости.

В ответ на действия Volkswagen высшее руководство Мартин Дюлиг подчеркивает необходимость гарантировать безопасность рабочих мест на заводах Volkswagen в Цвиккау, Хемнице и Дрездене.

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