Volkswagen представит замену Bulli.

С 1950 года Volkswagen производит свой легендарный Транспортер, широко известный как "Бulli". Производство шестой генерации завершено, и к сожалению, седьмой не будет. На его месте три различных модели линии продолжат легенду Volkswagen.

На открытии выставки IAA Transportation в Ганновере Volkswagen представил новую версию своего Транспортера. Перед официальным открытием выставки, которое начнется завтра для журналистов и профессионалов отрасли, CEO бренда Volkswagen Карстен Интра представил "Новый Транспортер", призванный превзойти завершающийся T6.1.

Интра выразил оптимизм в отношении того, что новый модель повторит успех своих шести предшествующих "Бulli" поколений. В отличие от своего предшественника T6.1, производство которого завершилось в конце июня, Volkswagen больше не будет отвечать за производство нового Транспортера. Он был разработан в сотрудничестве с Ford и будет производиться вместе с моделью Ford Transit на заводе Ford в Турции. Модель поступит в продажу в конце 2024 года в выбранных европейских рынках, а в Германии - ранней весной 2025 года.

VW заявляет, что представление нового Транспортера знаменует собой кульминацию эволюции семейства Транспортер. В прошлом единственный "Бulli", производимый с 1950 года в течение шести поколений, был ведущей моделью. Теперь для этого сегмента есть три параллельные модели: Multivan, выпущенный в 2022 году на общей платформе с Golf и Passat, служащий семейным и развлекательным автомобилем; полностью электрический ID. Buzz; и недавний Транспортер, созданный в результате сотрудничества с Ford. Предыдущий предшественник T6.1 был самой популярной моделью для бренда Volkswagen Commercial Vehicles (VWN).

Работники Volkswagen выражают озабоченность

В 2020 году Ford и Volkswagen создали всеобъемлющий альянс в легких коммерческих автомобилях. Транспортер является второй моделью Volkswagen, созданной в результате сотрудничества после пикапа Amarok. Взамен Volkswagen будет производить фургон Ford Tourneo Connect, который будет производиться вместе с моделью-близнецом Volkswagen Caddy на заводе VWN в Познани, Польша.

Недавно Volkswagen объявил о планах усилить программу сокращения затрат. Увольнения и закрытие заводов больше не исключены, и первоначальное обязательство по обеспечению занятости до 2029 года отменено. Работники завода VWN в Ганновере также обеспокоены своим будущим. Заводemploys примерно 14 000 человек.

Несмотря на сотрудничество Volkswagen с Ford по производству нового Транспортера, компания больше не будет отвечать за его производство. Вместо этого модель будет производиться вместе с моделью Ford Transit на заводе Ford в Турции.

Новый производственный план Транспортера является частью более широкого сотрудничества Volkswagen с Ford в легких коммерческих автомобилях. В рамках этого сотрудничества Volkswagen также будет производить фургон Ford Tourneo Connect на своем заводе в Познани, Польша.

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