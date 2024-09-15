Перейти к содержанию
Вход Подписаться
АвтоНовостиПроизводство автомобилей

Volkswagen представит замену Bulli.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Будущая модель транспортера будет доступна для покупки в Германии в следующем году.
Будущая модель транспортера будет доступна для покупки в Германии в следующем году.

Volkswagen представит замену Bulli.

С 1950 года Volkswagen производит свой легендарный Транспортер, широко известный как "Бulli". Производство шестой генерации завершено, и к сожалению, седьмой не будет. На его месте три различных модели линии продолжат легенду Volkswagen.

На открытии выставки IAA Transportation в Ганновере Volkswagen представил новую версию своего Транспортера. Перед официальным открытием выставки, которое начнется завтра для журналистов и профессионалов отрасли, CEO бренда Volkswagen Карстен Интра представил "Новый Транспортер", призванный превзойти завершающийся T6.1.

Интра выразил оптимизм в отношении того, что новый модель повторит успех своих шести предшествующих "Бulli" поколений. В отличие от своего предшественника T6.1, производство которого завершилось в конце июня, Volkswagen больше не будет отвечать за производство нового Транспортера. Он был разработан в сотрудничестве с Ford и будет производиться вместе с моделью Ford Transit на заводе Ford в Турции. Модель поступит в продажу в конце 2024 года в выбранных европейских рынках, а в Германии - ранней весной 2025 года.

VW заявляет, что представление нового Транспортера знаменует собой кульминацию эволюции семейства Транспортер. В прошлом единственный "Бulli", производимый с 1950 года в течение шести поколений, был ведущей моделью. Теперь для этого сегмента есть три параллельные модели: Multivan, выпущенный в 2022 году на общей платформе с Golf и Passat, служащий семейным и развлекательным автомобилем; полностью электрический ID. Buzz; и недавний Транспортер, созданный в результате сотрудничества с Ford. Предыдущий предшественник T6.1 был самой популярной моделью для бренда Volkswagen Commercial Vehicles (VWN).

Работники Volkswagen выражают озабоченность

В 2020 году Ford и Volkswagen создали всеобъемлющий альянс в легких коммерческих автомобилях. Транспортер является второй моделью Volkswagen, созданной в результате сотрудничества после пикапа Amarok. Взамен Volkswagen будет производить фургон Ford Tourneo Connect, который будет производиться вместе с моделью-близнецом Volkswagen Caddy на заводе VWN в Познани, Польша.

Недавно Volkswagen объявил о планах усилить программу сокращения затрат. Увольнения и закрытие заводов больше не исключены, и первоначальное обязательство по обеспечению занятости до 2029 года отменено. Работники завода VWN в Ганновере также обеспокоены своим будущим. Заводemploys примерно 14 000 человек.

Несмотря на сотрудничество Volkswagen с Ford по производству нового Транспортера, компания больше не будет отвечать за его производство. Вместо этого модель будет производиться вместе с моделью Ford Transit на заводе Ford в Турции.

Новый производственный план Транспортера является частью более широкого сотрудничества Volkswagen с Ford в легких коммерческих автомобилях. В рамках этого сотрудничества Volkswagen также будет производить фургон Ford Tourneo Connect на своем заводе в Познани, Польша.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна.
Авто

Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна.

Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна. Грузовики часто считаются устаревшими, так как клиенты предпочитают модные SUV, но поклонники фургонов все еще могут найти то, что им нужно, на рынке подержанных автомобилей, в том числе и модные модели, такие как Ford S-Max. Надежность S-Max, который может

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доступные множества машин на выбор
Авто

Док Dacia демонстрирует прочность, но часто является объектом недостаточного обслуживания.

Док Dacia демонстрирует прочность, но часто является объектом недостаточного обслуживания. Дacia Dokker, названный в честь докера, подразумевающего тяжелую работу и надежность, довольно прочен. Он предлагает огромное пространство для груза и может перевозить до 600 кг в зависимости от двигателя. Однако Немецкая техническая инспекционная ассоциация (TÜV) обнаружила больше дефектов в Dokker

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Немецкие автострады используют парковки как барьеры, препятствующие свободному движению транспорта.
Авто

Немецкие автострады используют парковки как барьеры, препятствующие свободному движению транспорта.

Немецкие автострады используют парковки как барьеры, препятствующие свободному движению транспорта. Во время длительных поездок на автомобиле крайне важно делать регулярные остановки. Однако тест, проведенный ADAC на 40 зонах отдыха вдоль немецких автострад, показал, что путешественники могут столкнуться с неудовлетворительными условиями, высокими ценами и плохими санитарными условиями. К удивлению, только 20%

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Во время церемонии награждения на 바닥ном упражнении у женщин на Олимпийских играх в Париже 2024 года...
Спорт

Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

Адвокаты Йордана объявили в понедельник, что подали апелляцию на решение, которое привело к лишению Йордан Чайлз олимпийской bronzovoy medal как gymnasticka США.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно