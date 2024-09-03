Volkswagen ожидает закрытия заводов

Аналитики отрасли прогнозируют возможные остановки производства у Volkswagen в Германии из-за мер жесткой экономии. Как заявила в интервью "Шпигелю" Хелена Визберт, глава Автомобильного исследовательского центра (CAR) в Дуйсбурге, это неизбежная ситуация. Экономисты выступают против вмешательства правительства.

В понедельник основной бренд VW объявил о более жестких мерах экономии после совещания руководства, не исключая закрытие заводов и сокращение рабочих мест. Визберт назвала это "переломным моментом" в автомобильной кризисе. До сих пор низкая загрузка заводов компенсировалась экономией на поставщиках, но теперь этого недостаточно, заявила она.

Мориц Шуларик, президент Института мировой экономики в Киле, считает объявленные меры экономии поворотным пунктом в немецкой автомобильной промышленности. "Я всегда говорил, что не верю, что все немецкие автопроизводители переживут десятилетие без изменений. Теперь это становится очевидно", - сказал он "Вirtschafstswoche".

Тем не менее, он не считает это поводом для государственного вмешательства. "Не нужно мешать процессу структурных изменений. Развивающимся отраслям нужна рабочая сила", - продолжил он.

Вероника Гримм, экономический консультант, согласна с тем, что закрытие заводов может стать реальностью. Однако она считает, что правительство "не должно вмешиваться". Она высказала это мнение в интервью "Рейнской почте". Автомобильная отрасль уже много лет лоббирует в Брюсселе отсрочку трансформации, и Г Grimm критикует правительства за отсутствие дальновидности. Однако государство должно играть роль в профессиональном обучении и переподготовке.

В связи с финансовыми трудностями и необходимостью экономии VW может рассмотреть возможность закрытия некоторых заводов в рамках своей жесткой программы экономии, как предложила Вероника Г Grimm, экономический консультант. Экономисты, подобные Морицу Шуларику, считают, что такие изменения неизбежны в немецкой автомобильной промышленности и не должны быть остановлены государственным вмешательством.

Читайте также: