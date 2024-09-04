- Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии.

Согласно мнению автоаналитика Фердинанда Дюденхёффера, маловероятно, что концерн Volkswagen сможет избежать остановки производства в Германии. Тем не менее, Дюденхёффер гарантирует, что это не повлияет на регион Нижняя Саксония. Правительство земли, владеющее 20-процентной долей, и профсоюз IG Metall позаботятся об этом, защитив Вольфсбург от существенных изменений. С другой стороны, предприятия за пределами главного региона Volkswagen, в том числе в Бремене, Касселе и Цвиккау, находятся в особой опасности.

Дюденхёффер утверждает, что скромные продажи Volkswagen в Европе частично объясняются их собственными действиями. Проблема заключается в устаревшем модельном ряду и нерешенных программных сбоях. Рынок не так слаб, как ожидала менеджмент Volkswagen. Кроме того, другие немецкие автопроизводители процветают больше.

На протяжении многих лет основной бренд не приносил много прибыли, раскрывает Дюденхёффер. Вместо этого прибыльность группы обеспечивается Skoda, Porsche и Audi, которые держат Volkswagen на плаву. Еще один существенный источник доходов, процветающий бизнес в Китае, сейчас испытывает трудности. "Больше нет жирных чеков из Китая", - сокрушается Дюденхёффер.

Дюденхёффер указывает на главную проблему - чрезмерную зависимость Volkswagen от Вольфсбурга. Есть значительные возможности для других дочерних компаний группы процветать в более благоприятных условиях, но Дюденхёффер не ждет изменений от группы.

В понедельник Volkswagen объявил, что может рассмотреть возможность закрытия завода в Германии и возможное сокращение рабочих мест из-за операционных проблем. Это вызвало решительный отпор от представительного органа и профсоюза IG Metall. На собрании сотрудников в Вольфсбурге Volkswagen так и не раскрыл новые подробности своей стратегии сокращения затрат.

Из-за операционных проблем производства автомобилей в некоторых предприятиях за пределами главного региона Volkswagen, таких как Бремен, Кассель и Цвиккау, могут быть под угрозой. Несмотря на то, что концерн Volkswagen может рассматривать возможность закрытия завода в Германии, Дюденхёффер скептически относится к тому, что это повлияет на регион Нижняя Саксония, где находится Вольфсбург, из-за влияния правительства земли и профсоюза IG Metall.

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