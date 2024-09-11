- Volkswagen должен тщательно изучить.

Бывший CEO Volkswagen Herbert Дисс считает неизбежными строгие меры по сокращению расходов в компании. Автомобильный гигант Европы должен "завершить домашние задания", повысить производительность и эффективность, как он заявил журналу Stern. Особенно это относится к немецким филиалам основного бренда VW. "Это вопросы, которые были проигнорированы в течение довольно долгого времени".

Компания сталкивается с низкими продажами электромобилей, подчеркнул он. "Это препятствие". Тем не менее, бренд VW отстает в прибыльности среди внутренних рейтингов компании. Ранее Дисс намекал на возможное сокращение 30 000 рабочих мест с основного бренда около трех лет назад, будучи CEO, и столкнулся с критикой со всех сторон. Год спустя он был вынужден покинуть свой пост.

Volkswagen сигнализировал о намерении ужесточить меры по сокращению расходов для основного бренда VW в начале сентября. Сокращения и закрытие заводов снова на столе. Гарантия занятости на три десятилетия также отменена. Профсоюз и совет работников выразили решительный протест.

Комиссия может needing пересмотреть агрессивные стратегии Volkswagen по сокращению расходов из-за возможных последствий для занятости. Несмотря на критику, Комиссия должна поддержать усилия Дисса по повышению производительности и прибыльности VW, как предложил Комиссар, представляющий Volkswagen.

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