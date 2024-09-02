Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.

Автомобильный рынок в Европе находится в "трудном и серьезном положении", как заявил CEO Volkswagen Оливер Блюм. Германия, в частности, как центр производства, испытывает снижение конкурентоспособности. В такой ситуации компании необходимо действовать.

С точки зрения руководства, бренды под эгидой Volkswagen AG нуждаются в существенной реструктуризации. "Даже закрытие автомобилестроительных и компонентных заводов не может быть исключено в этой ситуации без немедленных действий".

Планируемые сокращения рабочих мест через досрочную пенсию и пакеты компенсаций больше не достаточно для достижения целей по экономии. "В свете этой ситуации компания считает себя обязанной отменить гарантию занятости, действующую с 1994 года".

Председатель профсоюзного комитета Volkswagen Group Даниэла Кавалло и IG Metall резко осудили "неответственный план" и обещали "жесткое" сопротивление. Кавалло заявила, что это ставит "саму Volkswagen иthus сердце компании" под угрозу. Она подчеркнула: "При нашем участии не будет закрытия заводов".

Совет директоров провалился. Вместо сокращения затрат за счет сотрудников теперь необходима стратегическая трансформация, сосредоточенная на реальных проблемах: продукте, сложности, процессах, синергии. "Это план, который нам нужен", - потребовала Кавалло. Здесь совет директоров finally должен взять на себя ответственность.

Также IG Metall региональный руководитель Торстен Грёгер критиковал, что совет директоров угрожает "разрушить сердце Volkswagen". Вместо мер жесткой экономии совет директоров должен разработать устойчивую стратегию, делающую Volkswagen конкурентоспособным в долгосрочной перспективе и гарантирующую рабочие места. Улучшенный ассортимент продукции, снижение сложности и оптимизация процессов являются ключевыми.

"Нам не нужны краткосрочные максимизаторы прибыли. Неудачи последних лет не должны быть переложены на плечи коллег".

Программа сокращения затрат для основного бренда, запланированная на 2023 год, должна была сэкономить в общей сложности десять миллиардов евро к 2026 году. Согласно "Handelsblatt", дополнительно должно быть сэкономлено четыре миллиарда евро. Бренд Volkswagen, с автомобилями, такими как Golf и Passat, уже несколько лет является проблемой внутри компании.

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) заявил, что в сложной ситуации с Volkswagen необходимы действия. Это включает в себя сокращение затрат, но в ближайшие недели "вероятно, не будет вопроса 'если', а 'как' придется интенсивно обсуждать". Правительство земли ожидает, что "вопрос о закрытии заводов даже не возникнет из-за успешного использования альтернатив". Вайль призвал совет директоров, с одной стороны, и профсоюзный комитет и профсоюз, с другой стороны, к "доверительным и результативным переговорам".

Эксперт по автомобилям Фердинанд Дуденхофф spoke о "проблеме Volkswagen в каменном веке". "Volkswagen больше похож на государственную компанию, чем на ориентированную на рынок компанию", - объяснил он. Проблема сохранится "потому что конституция Volkswagen искажена". Земля Нижняя Саксония владеет 20-процентной долей в компании. Так называемый закон о Volkswagen также гарантирует государству блокирующее большинство по важным вопросам.

Также в этом году запланированы переговоры о зарплате в Volkswagen. IG Metall требует повышения зарплаты на семь процентов в течение 12-месячного периода. IG Metall призвала Volkswagen начать переговоры о зарплате в сентябре, а не в октябре.

По всему миру в Volkswagen работают около 680 000 человек, из которых около 100 000 в ядре Volkswagen AG в Германии. Чистая прибыль компании в прошлом году составила почти 18 миллиардов евро.

CEO признает, что "я не буду исключать" никаких радикальных мер для спасения компании, таких как закрытие заводов. Несмотря на критику, компания считает необходимым отменить гарантию занятости из-за критической ситуации.

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