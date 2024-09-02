Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЯ не собираюсь.

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.

Volkswagen, производитель автомобилей, больше не отказывается от possibility заводских остановок и сокращений персонала в Германии в рамках своей программы сокращения затрат для главного бренда VW. По словам CEO Volkswagen Thomas Schäfer, после встречи руководства в понедельник, сценарий...

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.

Автомобильный рынок в Европе находится в "трудном и серьезном положении", как заявил CEO Volkswagen Оливер Блюм. Германия, в частности, как центр производства, испытывает снижение конкурентоспособности. В такой ситуации компании необходимо действовать.

С точки зрения руководства, бренды под эгидой Volkswagen AG нуждаются в существенной реструктуризации. "Даже закрытие автомобилестроительных и компонентных заводов не может быть исключено в этой ситуации без немедленных действий".

Планируемые сокращения рабочих мест через досрочную пенсию и пакеты компенсаций больше не достаточно для достижения целей по экономии. "В свете этой ситуации компания считает себя обязанной отменить гарантию занятости, действующую с 1994 года".

Председатель профсоюзного комитета Volkswagen Group Даниэла Кавалло и IG Metall резко осудили "неответственный план" и обещали "жесткое" сопротивление. Кавалло заявила, что это ставит "саму Volkswagen иthus сердце компании" под угрозу. Она подчеркнула: "При нашем участии не будет закрытия заводов".

Совет директоров провалился. Вместо сокращения затрат за счет сотрудников теперь необходима стратегическая трансформация, сосредоточенная на реальных проблемах: продукте, сложности, процессах, синергии. "Это план, который нам нужен", - потребовала Кавалло. Здесь совет директоров finally должен взять на себя ответственность.

Также IG Metall региональный руководитель Торстен Грёгер критиковал, что совет директоров угрожает "разрушить сердце Volkswagen". Вместо мер жесткой экономии совет директоров должен разработать устойчивую стратегию, делающую Volkswagen конкурентоспособным в долгосрочной перспективе и гарантирующую рабочие места. Улучшенный ассортимент продукции, снижение сложности и оптимизация процессов являются ключевыми.

"Нам не нужны краткосрочные максимизаторы прибыли. Неудачи последних лет не должны быть переложены на плечи коллег".

Программа сокращения затрат для основного бренда, запланированная на 2023 год, должна была сэкономить в общей сложности десять миллиардов евро к 2026 году. Согласно "Handelsblatt", дополнительно должно быть сэкономлено четыре миллиарда евро. Бренд Volkswagen, с автомобилями, такими как Golf и Passat, уже несколько лет является проблемой внутри компании.

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) заявил, что в сложной ситуации с Volkswagen необходимы действия. Это включает в себя сокращение затрат, но в ближайшие недели "вероятно, не будет вопроса 'если', а 'как' придется интенсивно обсуждать". Правительство земли ожидает, что "вопрос о закрытии заводов даже не возникнет из-за успешного использования альтернатив". Вайль призвал совет директоров, с одной стороны, и профсоюзный комитет и профсоюз, с другой стороны, к "доверительным и результативным переговорам".

Эксперт по автомобилям Фердинанд Дуденхофф spoke о "проблеме Volkswagen в каменном веке". "Volkswagen больше похож на государственную компанию, чем на ориентированную на рынок компанию", - объяснил он. Проблема сохранится "потому что конституция Volkswagen искажена". Земля Нижняя Саксония владеет 20-процентной долей в компании. Так называемый закон о Volkswagen также гарантирует государству блокирующее большинство по важным вопросам.

Также в этом году запланированы переговоры о зарплате в Volkswagen. IG Metall требует повышения зарплаты на семь процентов в течение 12-месячного периода. IG Metall призвала Volkswagen начать переговоры о зарплате в сентябре, а не в октябре.

По всему миру в Volkswagen работают около 680 000 человек, из которых около 100 000 в ядре Volkswagen AG в Германии. Чистая прибыль компании в прошлом году составила почти 18 миллиардов евро.

CEO признает, что "я не буду исключать" никаких радикальных мер для спасения компании, таких как закрытие заводов. Несмотря на критику, компания считает необходимым отменить гарантию занятости из-за критической ситуации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на международный ордер на арест, Путин встретил длительные аплодисменты в Монголии.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин встретил длительные аплодисменты в Монголии.

Вопреки выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на арест, российского президента Владимира Путина принимают в Монголии. В понедельник вечером Украина заявила о намерении сотрудничать со своими союзниками для принятия "последствий" против Монголии. Ордер МУС был связан с обвинениями...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Демонстрации и критика США: Нетаньяху сталкивается с критикой после гибели шести заключенных ХАМАСа
Главные темы

Демонстрации и критика США: Нетаньяху сталкивается с критикой после гибели шести заключенных ХАМАСа

После освобождения шести погибших заложников ХАМАС, глобальное давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу усиливается для достижения соглашения о перемирии в секторе Газа и освобождения остальных заложников. В понедельник вечером Нетаниягу извинился за неудачную спасательную...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.
Главные темы

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Американские власти конфисковали личный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство юстиции США сообщает, что самолет, Falcon 900EX, был захвачен рано утром в Доминиканской Республике и впоследствии перевезен во Флориду.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.
Главные темы

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

После обнаружения шести убитых заложников, принадлежащих радикальной исламистской фракции в Газе, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сострадание. "Прошу прощения за то, что не смог вернуть их живыми

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно