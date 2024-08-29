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ОбществоНовостиПенни Ланкастер

Вокалист опровергает слухи о брачных ссорах

Род Стюарт и Пенни Ланкастер находятся в брачном кризисе? Музыкант открыто комментирует ситуацию в Instagram.

 and  Vladimir Milov
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- Вокалист опровергает слухи о брачных ссорах

Род Стюарт (79) и Пенни Ланкастер (53) якобы испытывают трудности с выбором места постоянного жительства, что вызывает спекуляции о кризисе в их браке. Однако певец опровергает эти слухи в своем Instagram.

"Давайте проясним ситуацию", - пишет Стюарт, "Между нами нет напряжения, и мы не спорим о нашем месте жительства. Наоборот". Недавние слухи утверждают, что пара, состоящая в браке с 2007 года, спорит о переезде из Лос-Анджелеса и переезде в Великобританию. Но Стюарт опровергает эти утверждения.

Реальная ситуация

Певец объясняет, "Мы вернулись в нашу любимую Великобританию прошлым летом, но нам повезло иметь дома в разных странах, которые мы любим посещать. Сначала мы подумали, что продажа нашего дома в Лос-Анджелесе - хорошая идея, но после замечательного лета там с семьей и друзьями [...], мы решили сохранить дом".

В прошлом году Стюарт объявил о своих планах сделать Великобританию своей основной резиденцией и продать свой дом в Лос-Анджелесе. Однако, по данным британской газеты "Дейли Мейл", он изменил свое решение и не собирается навсегда расставаться со своим домом в Лос-Анджелесе. "Они застряли в тупике, и Пенни зла на Рода за то, что он не сдержал обещание. В настоящее время все сводится к спасению их брака", - заявляет источник, подогревая слухи.

В заключение Стюарт утверждает, "Доверьтесь мне, между нами нет разногласий". Он подписывается как "Род 'очень довольный' Стюарт".

Несмотря на слухи о напряжении в их отношениях и разногласиях по поводу постоянного переезда, Род Стюарт ясно дает понять, что у него и Пенни Ланкастер нет никаких проблем. Более того, они наслаждаются посещением своих домов в разных странах, в том числе того, который они изначально планировали продать, но решили сохранить.

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