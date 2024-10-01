Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.

Колдплэй, один из крупнейших имен в музыкальной индустрии с множеством проданных альбомов и аншлагах на стадионах, имеет легендарного вокалиста Криса Мартина, который намекнул на скорый распад группы. В интервью новозеландскому радиоведущему Зейну Лоу на Apple Music 1 Мартин подтвердил планы группы завершить свою деятельность. Он установил строгий лимит: "Мы выпустим только двенадцать основных альбомов", - заявил Мартин. После этого группа уйдет на покой, как он подтвердил. Для Мартина это ограничение имеет решающее значение: "Меньше - значит больше, и для некоторых наших критиков, даже меньше было бы больше!"

В настоящее время Колдплэй продвигает свой десятый студийный альбом "Музыка сфер", который выйдет 4 октября. Это означает, что осталось два альбома, и затем Колдплэй может полностью распасться. Для Мартина это решение является логичным продолжением: "Как есть только семь книг о Гарри Поттере и около двенадцати альбомов Битлз и подобных чисел от Боба Марли, наших вдохновений, мы решили ограничить себя подобным образом".

Установив лимит для Колдплэя, группа надеется сохранить высокий стандарт своей музыки. Как выразился Мартин, "становится почти невозможно включить какую-либо из наших песен в альбомы, если мы будем придерживаться этого лимита".

Отражение надежды

Для фанатов Колдплэя есть лучик надежды: Мартин не исключил возможность сотрудничества с членами группы Джони Баклендом, Гай Берриманом и Уиллом Чемпионом. Однако эти проекты должны быть отличными от Колдплэя. Интересно, что концепция "Максимальных двенадцати альбомов Колдплэя" не нова. Мартин упоминал это число в предыдущих интервью, в том числе в беседе с музыкальным журналом NME, где он заверил, что это будет так.

В 2021 году в интервью BBC Radio 2 Мартин высказал другую точку зрения. Он сказал, что после 2025 года не будет нового альбома Колдплэя, и группа будет только гастролировать. Чтобы примирить эти противоположные сценарии завершения, Колдплэю, возможно, придется выпустить два новых альбома в ближайшее время, что в настоящее время кажется маловероятным. В конечном итоге, какой сценарий произойдет, остается загадкой.

Десятый студийный альбом Колдплэя "Музыка сфер" является свидетельством их непреходящей любви к музыке, и его выход запланирован на 4 октября. Несмотря на планы группы выпустить только двенадцать основных альбомов и затем распасться, для фанатов есть слабая надежда, так как Крис Мартин не исключил возможность сотрудничества с членами группы.

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