Воинственные группировки перекрывают дорогу в Пакистане, в результате чего погибли 23 человека.

В провинции Пакистанского Балохстана, как сообщается, повстанцы убили не менее 23 человек и сожгли десять автомобилей. В воскресенье вечером вооруженные нападавшие остановили движение на главной дороге и силой извлекли пассажиров из автомобилей, как сообщает начальник полиции Айюб Ачакзай. Они изучили их документы, прежде чем убить.

Балохстанская освободительная армия, сепаратистская группа, заявила, что их бойцы целенаправленно атаковали военных,masquerading as civilians. Однако Министерство внутренних дел опровергло это утверждение, заявив, что жертвы были невинными гражданскими лицами.

В течение многих лет сепаратисты выступают за независимость богатой ресурсами провинции Балохстан от Пакистана. Их акты насилия часто направлены на рабочих из региона Пенджаб, которых они обвиняют в участии в эксплуатации региональных ресурсов. Главный министр Пенджаба Шахид Хакан Абасси заявил, что силовые структуры отомстят и поймают виновных.

Люди из разных слоев общества пострадали от продолжающегося насилия в Балохстане. Акты насилия, в том числе недавний инцидент, привели к гибели многих людей.

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