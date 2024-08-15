Война с инфляцией выиграна.

"Честно говоря, это, вероятно, был самый скучный индекс потребительских цен, который мы видели за долгое время", - написал старший редактор Bloomberg Крис Анстей. "Конечно, это именно то, чего хочет Федеральная резервная система".

"Спокойный". "Благоприятный". Такие эпитеты использовали аналитики для описания показателя индекса потребительских цен за июль. "Это ultimate 'нет новостей - хорошие новости' отчет", - написал Крис Закарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.

Для ясности: это высокая похвала от экспертов. Показатель инфляции потребительских цен наконец-то выглядит нормальным и здоровым, а не так сильно искаженным пандемией.

Для всех нас, не экономистов, стоит на мгновение поднять кулаки в воздух. И если кто-то из вас, проживающих в районе Вашингтона, увидит председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в кофейне, не стесняйтесь дать ему пять.

Уровень инфляции, опустившийся ниже 3% впервые с 2021 года, просто невероятен.

То, что инфляция упала до 2,9% с более чем 9% за два года, не вызвав рецессии, почти невероятно. По некоторым показателям такое быстрая остывание происходило только один раз за последние шесть десятилетий (спасибо, Алан Гринспен).

Теперь, когда мы закончили с празднованием, давайте обратимся к тому, почему инфляция все еще кажется, что она душит нас, даже когда цены на такие вещи, как еда, газ и путешествия, начинают снижаться.

Короче говоря: индекс потребительских цен - это среднее значение, что означает, что некоторые вещи становятся дешевле, а другие - нет. К сожалению, многие вещи, без которых мы просто не можем обойтись, все еще растут в цене.

Основной виновник - жилье. Почти 90% ежемесячного увеличения индекса потребительских цен приходится на рост расходов на жилье более чем на 5% в годовом исчислении в июле.

"Расходы на жилье", то есть аренда и эквивалент для собственников жилья, являются крупнейшей категорией в корзине индекса потребительских цен и крупнейшим препятствием для снижения инфляции. Хорошие новости, как отмечает моя коллега Алисия Уоллес, это только вопрос времени, прежде чем это препятствие преодолеет.

Процентные ставки по ипотеке на прошлой неделе достигли самого низкого уровня за более чем год, составив в среднем 6,47% для стандартного 30-летнего кредита - существенно ниже 7,22% в мае. И этот тренд, скорее всего, продолжится по мере охлаждения инфляции, снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (что, по сути, гарантировано начнется в следующем месяце) и увеличения уровня предложения жилья.

Другие проблемы для людей: страхование автомобилей и уход за детьми.

Между 2021 и 2024 годами стоимость автострахования выросла на 50%, даже несмотря на то, что цены на автомобили снизились. Стоимость ухода за детьми выросла в основном в соответствии с общей инфляцией, но, как отмечает The Wall Street Journal на этой неделе, эти счета уже довольно высоки - часто столько же, сколько аренда, поэтому даже небольшой процентный рост может казаться сильным ударом по бюджету.

По данным журнала, типичная стоимость ухода за ребенком в возрасте младенца в 2022 году составляла около 1400 долларов в месяц в крупных метрополиях. Шестипроцентное увеличение приближает этот счет к 1500 долларов.

В то время как люди могут сократить расходы на походы в рестораны или путешествия, эти большие ежемесячные расходы в основном фиксированные и неизбежные.

Эти очевидные расходы делают труднее радоваться поражению дракона инфляции. Но может помочь представить, основываясь на большинстве экономической истории, насколько хуже все было бы, если бы зарплаты не опережали инфляцию (они опережают) и рынок труда был менее прочным.

Высокие цены трудно. Высокие цены и высокая безработица - намного хуже.

Бизнес-сектор может праздновать снижение инфляции, так как это может привести к более стабильным ценам и увеличить доверие потребителей. Кроме того, снижение расходов на жилье потенциально может благоприятно сказаться на многих бизнесах, зависящих от расходов на жилье, таких как компании недвижимости и арендодатели.

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