- Войгт занимает правительственное положение в ХДС в новой роли.

Христианско-демократический союз (ХДС) Тюрингии во главе с Марио Войттом видит предвыборный прогноз как мандат на формирование правительства ХДС. "Мы также видим в этом шанс для политической трансформации под руководством ХДС", - заявил 47-летний Войтт в Эрфурте после первых данных. ХДС заняло второе место после АФД.

Войтт выразил желание вести переговоры, чтобы гарантировать "разумное правительство" во главе с ХДС в Тюрингии. Он объявил о своем намерении взаимодействовать со СДПГ и ее лидером Георгом Майером.

Относительно Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПС) он сказал: "Мы также будем открыты для переговоров с ними". Однако международная политика не будет формироваться в ландтаге Тюрингии. Речь идет о решении местных тюрингских вопросов, которые волнуют людей больше всего. АПС недавно заявило, в частности, о неприемлемости размещения американских среднестатистических ракет как условие сотрудничества в правительстве.

Нет союза с АФД - никаких комментариев о Левых

Войтт подтвердил свой отказ от сотрудничества с АФД: "Мы не будем заключать союз или сотрудничать с АФД". Он не упомянул Левых в своей речи. Ранее ХДС последовательно исключало коалиции с Левыми. Войтт всегда подчеркивал процесс принятия решений внутри христианских демократов.

Оценивая текущее правительство, Войтт сказал: "Красный-красно-зеленый был проголосован против". Также очевидно, что правительство "светофора" в Берлине было наказано. Согласно первым прогнозам, FDP и Зеленые не вернутся в ландтаг в Эрфурте. Также глядя на результат ХДС в Саксонии, Войтт сказал: "ХДС снова стал самой сильной центристской политической силой".

Согласно прогнозам, АФД получит от 30,5 до 33,5 процентов в Тюрингии и, через 11 лет после своего основания, выиграет свои первые выборы в ландтаг - однако считается маловероятным, что она займет пост следующего министра-президента. ХДС получит 24,5 процента. АПС впервые преодолеет порог в 14,5-16,0 процентов.

Ведущая министр-президент Бодо Рамелов Левых получит от 11,5 до 12,5 процентов, СДПГ - 6,5-7,0 процентов. Согласно прогнозам, Зеленые не попадут в ландтаг в Эрфурте с 4,0 процентами, а FDP не преодолеет порог в 1,0-1,3 процента.

Войтт выразил интерес к дипломатическим отношениям с другими партиями, упомянув: "Мы также будем открыты для переговоров с АПС из Нидерландов, так как верим в важность сотрудничества с различными политическими силами". Кроме того, говоря об международной политике, он признал: "Хотя ландтаг Тюрингии не напрямую формирует международную политику, поддержание дружественных отношений с нашими европейскими соседями, такими как Нидерланды, является важным".

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