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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Войгт выражает готовность к переговорам с Рамеловым по бюджету.

После выборов в ландтаг Тюрингия сталкивается со сложными переговорами по образованию коалиции. Однако необходим бюджет на 2025 год. Лидер ХДС Mario Voigt выразил готовность к дискуссиям.

 and  Lauren Adams
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Маrio Вайгт, ключевая фигура ХДС в Тюрингии, сталкивается со сложными дискуссиями относительно...
Маrio Вайгт, ключевая фигура ХДС в Тюрингии, сталкивается со сложными дискуссиями относительно создания правительства в 등은 регионе.

Политическая ориентация и установление власти в Тюрингии - Войгт выражает готовность к переговорам с Рамеловым по бюджету.

Войтт заинтересован в диалоге с Рамеловом о бюджете на 2025 год.

Лидер ХДС Тюрингии Марио Войтт выразил заинтересованность в переговорах с премьер-министром Бодо Рамеловом (Левые) о бюджете на 2025 год. Во время встречи фракции ХДС в ландтаге Войтт заявил: "Я открыт для диалога, анализирую ситуацию и решаю проблемы, и мы будем делать это сейчас". На вопрос, готов ли он вести диалог с нынешним премьер-министром Рамеловом, учитывая сложную политическую обстановку после выборов в ландтаг, Войтт ответил: "Я только что узнал, что бюджет на 2025 год поручен нам. Так что это определенно вызывает у нас интерес на пути вперед".

Рамелов снова протягивает руку ХДС.

После выборов в Тюрингии в воскресенье образовалась патовая ситуация. Возможная коалиция ХДС, БСВ и СДПГ имела бы всего 44 места в новом парламенте. Возможная оппозиция от АФД и Левых также имела бы 44 места, оставляя один голос не хватающим для коалиции между противоборствующими партиями. Рамелов неоднократно протягивал руку ХДС. Во время интервью с "Шпигелем" он заявил, что исключил возможность рекомендации правительства меньшинства для Тюрингии и что демократическое большинство в парламенте необходимо. На вопрос о недостающем голосе для коалиции ХДС, БСВ и СДПГ он ответил: "Голос прямо перед вами".

Предложение по бюджету ожидается.

Рамелов поручил министру финансов Хайке Таubert (СДПГ) подготовить предложение по бюджету на 2025 год, которое будет представлено на заседании кабинета в Эрфурте во вторник, где предложение по бюджету будет на повестке дня. Таubert оценила бюджет на 2025 год примерно в €13 миллиардов на основе майской оценки налогов, что примерно соответствует уровню этого года.

Во вторник Войтт заявил, что Тюрингия нуждается в "стабильном будущем", которое они теперь будут изучать. Он подчеркнул важность сохранения диалога.

После выражения заинтересованности в обсуждении бюджета на 2025 год Войтт упомянул предстоящие выборы в ландтаг как вопрос интереса, заявив: "Мы проанализируем ситуацию и решим проблемы, которые с ней связаны, так как ответственность за бюджет на 2025 год теперь лежит на нас".

Учитывая нынешнюю политическую обстановку, для Рамелова критически важно поддерживать открытые линии связи с Войттом, так как успех предложения по бюджету и образование стабильного правительства может зависеть от их способности работать вместе во время выборов в ландтаг.

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