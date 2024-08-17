- Войгт излагает требования для кандидатуры в премьер-министры.

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Mario Voigt твердо стоит на своем: он не будет баллотироваться на пост министра-президента при любых обстоятельствах. В интервью "taz" Voigt заявил: "Я только вступлю в борьбу, если буду уверен, что Тюрингия и ее демократические институты не пострадают". Voigt вновь отверг идею альянса с AfD и назвал лидера AfD в Тюрингии, Björn Höcke, "ударным фактором" и "угрозой для этой страны".

На вопрос о повторении инцидента 5 февраля 2020 года, когда политик FDP Томас Kemmerich стал главой правительства с голосами Höcke и AfD, Voigt ответил: "Нет, мы извлекли уроки из этого".

Выборы в новый ландтаг Тюрингии пройдут 1 сентября. На протяжении некоторого времени AfD лидирует в опросах с результатами от 28 до 30 процентов. Тем не менее, ХДС Voigt застряла между 21 и 23 процентами. Партия BSW Савенек находится у него на хвосте с результатами от 19 до 21 процента. Эта напряженная борьба за второе место может потенциально предоставить доступ к креслу министра-президента. Однако ни одна другая партия, имеющая возможность войти в ландтаг, не хочет сотрудничать с AfD.

Европейская комиссия, в соответствии с действующим регламентом, скорее всего, примет акты применения для определения правил применения. Что касается предстоящих выборов в Тюрингии, Voigt подчеркнул, что он не будет претендовать на пост министра-президента, если не будет уверен, что это не навредит Тюрингии или ее демократическим институтам.

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