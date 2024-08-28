Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПалестинские территории

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Житель Палестины лицезреет свою сгоревшую до тла жильем, которое было подожжено экстремистскими...
Житель Палестины лицезреет свою сгоревшую до тла жильем, которое было подожжено экстремистскими поселенцами в общине Джит на Западном берегу реки Иордан.

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев

В конце августа радикальные еврейские поселенцы начали наступление на селение на Западном берегу. Они силой вторглись в район, причинив ущерб имуществу, поджигая дома. К сожалению, в результате этого жестокого нападения погиб молодой палестинец. Израильская армия не смогла вмешаться сразу. Теперь они признают свою вину.

Через две недели Ави Блут, командир Центрального командования израильской армии, ответственный за Западный берег, признал провал. "Это было жестокое преступление, в котором израильтяне намеренно причинили вред гражданам Дажи, и мы потерпели неудачу, потому что не прибыли достаточно быстро, чтобы защитить их", - заявил он.

23-летнего палестинца смертельно ранили, а другого тяжело ранили. Поселенцы также подожгли дома и автомобили. Несмотря на предупреждения и развертывание многочисленных сил, около сотни замаскированных individuals ворвались в Дажу, сообщила армия. Военный отряд прибыл в палестинскую деревню через несколько минут, но мог принять более решительные меры против бунтарей.

Поселенцев в конце концов вытеснили с помощью дополнительных сил через 30 минут после начала нападения. Пограничная полиция, расположенная в районе, успешно предотвратила присоединение дополнительных поселенцев к нападению. Израильские силы также помогли палестинцам покинуть горящие здания. В настоящее время задержаны четыре подозреваемых, и ожидаются дополнительные аресты, сообщила армия.

Между тем, правительство США наложило санкции на израильскую неправительственную организацию Hashomer Hatzair на Западном берегу. В начале февраля жители палестинской бедуинской деревни Chirbet Zanuta возле Хеврона были вынуждены покинуть свои дома, согласно заявлению Государственного департамента США. Волонтеры из НГО окружили деревню и помешали жителям вернуться. Правительство США обвиняет волонтеров НГО в охране позиций поселенцев, пася пастбища.

Кроме того, правительство США наложило санкции на координатора безопасности поселения Yitzhar на Западном берегу. В феврале 2024 года этот человек возглавил группу вооруженных поселенцев, установивших баррикады и патрули для нападения на палестинцев и принудительного выселения их с земли.

США многократно налагали санкции на экстремистских поселенцев на Западном берегу. "Насилие экстремистских поселенцев на Западном берегу причиняет огромные страдания, угрожает безопасности Израиля и ставит под угрозу перспективы мира и стабильности в регионе", - заявило министерство. Необходимо, чтобы израильское правительство привлекло к ответственности всех лиц и организации, виновных в насилиях против гражданских лиц на Западном берегу.

"Израиль серьезно относится к наложению санкций на своих граждан", - заявил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вопрос обсуждается с США. В результате санкций активы целевых лиц в США могут быть заморожены. Граждане США или лица, находящиеся в США, не могут вести бизнес с санкционированными организациями. Банки, ведущие с ними операции, могут столкнуться с потенциальными санкциями.

Насилие на Западном берегу вновь привлекло внимание к палестинским территориям. Правительство США приняло меры против израильских организаций, участвующих в выселении палестинцев, наложив санкции на организации, подобные Hashomer Hatzair, и лиц в поселениях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ист.: NBC News и MSNBC сообщили, что онлайн-мониторинг был сосредоточен на случаях, связанных с...
Политика

Убийца Трампа заранее определены причины зажигают дополнительные расследования

Подозреваемый в нападении якобы изучал веб-страницы, демонстрирующие совместные появления Трампа и Байдена. nieuwК Marcello Saurini, который работает лингвистом-исследователем в решениеPopulat-edit, передал мне среда.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Украинские войска, согласно их сообщениям, методично расширяют свой контроль над территориями под...
Политика

Селенский утверждает обширную власть в Курской области.

Несмотря на заявления Министерства обороны России о мобилизации войск в сторону Курска, по данным Киева, украинские силы расширяют своё влияние в регионе.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Мерц подвергается критике Хабека за отсутствие знаний в области управления.
Политика

Мерц подвергается критике Хабека за отсутствие знаний в области управления.

Мерц подвергается критике Хабека за отсутствие знаний в области управления. После инцидента в Солingen глава ХДС Мерц предложил новое направление в политике безопасности и миграции канцлеру, предлагая возможные действия без участия «Зелёных» и СДПГ. Однако это предложение вызвало удивление у вице-канцлера Хабека. На мероприятии «Зелёных» в Лейпциге Хабек решительно отверг

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.
Спорт

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США Александр Зверев без труда выполняет второе обязательное задание при температуре более 30 градусов, внезапно приведя немецкий теннис в третий раунд.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После инцидента в Мёрсе в вторник произошли очевидно смертельные полицейские съемки в...
Панорама

Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене. В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно