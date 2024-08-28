Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев

В конце августа радикальные еврейские поселенцы начали наступление на селение на Западном берегу. Они силой вторглись в район, причинив ущерб имуществу, поджигая дома. К сожалению, в результате этого жестокого нападения погиб молодой палестинец. Израильская армия не смогла вмешаться сразу. Теперь они признают свою вину.

Через две недели Ави Блут, командир Центрального командования израильской армии, ответственный за Западный берег, признал провал. "Это было жестокое преступление, в котором израильтяне намеренно причинили вред гражданам Дажи, и мы потерпели неудачу, потому что не прибыли достаточно быстро, чтобы защитить их", - заявил он.

23-летнего палестинца смертельно ранили, а другого тяжело ранили. Поселенцы также подожгли дома и автомобили. Несмотря на предупреждения и развертывание многочисленных сил, около сотни замаскированных individuals ворвались в Дажу, сообщила армия. Военный отряд прибыл в палестинскую деревню через несколько минут, но мог принять более решительные меры против бунтарей.

Поселенцев в конце концов вытеснили с помощью дополнительных сил через 30 минут после начала нападения. Пограничная полиция, расположенная в районе, успешно предотвратила присоединение дополнительных поселенцев к нападению. Израильские силы также помогли палестинцам покинуть горящие здания. В настоящее время задержаны четыре подозреваемых, и ожидаются дополнительные аресты, сообщила армия.

Между тем, правительство США наложило санкции на израильскую неправительственную организацию Hashomer Hatzair на Западном берегу. В начале февраля жители палестинской бедуинской деревни Chirbet Zanuta возле Хеврона были вынуждены покинуть свои дома, согласно заявлению Государственного департамента США. Волонтеры из НГО окружили деревню и помешали жителям вернуться. Правительство США обвиняет волонтеров НГО в охране позиций поселенцев, пася пастбища.

Кроме того, правительство США наложило санкции на координатора безопасности поселения Yitzhar на Западном берегу. В феврале 2024 года этот человек возглавил группу вооруженных поселенцев, установивших баррикады и патрули для нападения на палестинцев и принудительного выселения их с земли.

США многократно налагали санкции на экстремистских поселенцев на Западном берегу. "Насилие экстремистских поселенцев на Западном берегу причиняет огромные страдания, угрожает безопасности Израиля и ставит под угрозу перспективы мира и стабильности в регионе", - заявило министерство. Необходимо, чтобы израильское правительство привлекло к ответственности всех лиц и организации, виновных в насилиях против гражданских лиц на Западном берегу.

"Израиль серьезно относится к наложению санкций на своих граждан", - заявил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вопрос обсуждается с США. В результате санкций активы целевых лиц в США могут быть заморожены. Граждане США или лица, находящиеся в США, не могут вести бизнес с санкционированными организациями. Банки, ведущие с ними операции, могут столкнуться с потенциальными санкциями.

Насилие на Западном берегу вновь привлекло внимание к палестинским территориям. Правительство США приняло меры против израильских организаций, участвующих в выселении палестинцев, наложив санкции на организации, подобные Hashomer Hatzair, и лиц в поселениях.

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