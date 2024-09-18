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ПолитикаНовости

Военные США отправляют войска "Арктических Ангелов" в отдаленный регион Аляски в ответ на российские военные учения.

На прошлой неделе personale армии США были направлены на изолированный остров к юго-востоку от Аляски, проводились оборонительные операции для защиты сил в связи с ожидаемым усилением российских и китайских военных учений в регионе, согласно заявлению армии.

 and  Viktoria Klein
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Военные США отправляют войска "Арктических Ангелов" в отдаленный регион Аляски в ответ на российские военные учения.

NORAD сообщает о перехватах российских военных самолетов, приближавшихся к Аляске в течение последней недели. Это совпадает с проведением Россией военных учений в этом регионе.

Армия США направила части 11-й воздушно-десантной дивизии на остров Шумага, Аляска, 12 сентября, чтобы продемонстрировать свою "готовность и смертоносную силу" в ответ на эти учения. Дивизия, известная как "Арктические ангелы", обычно базируется на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон и форте Уэйнрайт в Аляске.

"По мере эскалации агрессивных учений вокруг Аляски и окружающих районов, в том числе совместного патрулирования российско-китайских бомбардировщиков, проведенного в июне, развертывание на остров Шумага демонстрирует способность дивизии оперативно реагировать на события в Индо-Тихоокеанском регионе или любом другом месте в мире с мощной и смертоносной силой", - заявил генерал-майор Джозеф Хилберт, командующий 11-й воздушно-десантной дивизией.

По состоянию на данный момент российские самолеты не нарушали воздушное пространство ни США, ни Канады, подтвердило NORAD. Однако Министерство обороны внимательно следит за этими военными учениями.

"Эти действия не являются необычными и не воспринимаются как угроза", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в понедельник. "США ожидали этих запланированных учений в течение длительного времени, и они не представляют угрозы для территории США или НАТО".

Хотя это недавнее военное развертывание не свидетельствует о существенном обострении tensions, отношения между двумя основными военными соперниками США - Россией и Китаем - остаются напряженными, главным образом из-за продолжающегося конфликта на Украине. Несмотря на усилия администрации Байдена по восстановлению высокоуровневого военного общения с Китаем, Китай по-прежнему является основным военным соперником США.

Ведение дипломатических отношений с обеими странами будет сложной задачей, независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп намекнул на то, что он может избрать другой подход к этим соперникам, чем администрация Байдена-Харрис. Трамп заявил, что постарается разрешить конфликт между Россией и Украиной, если займет свой пост, и намекнул на возможность гармоничных отношений между США, Китаем и Россией, если будет избран.

Во время беседы с X Spaces при запуске нового бизнеса по криптовалюте Трампа спросили, верит ли он в существование разрушительной силы, которая замышляет против него после предполагаемой второй попытки убийства.

"У вас есть радикальная левая сила. И у нас есть силы, кстати, я говорю, что у нас много зла в мире. Мир жестокое место, и вы можете видеть это по некоторым из событий, которые произошли. Нас, я считаю, обошлись несправедливо, но я преуспел поразительно хорошо. Это замечательная страна во многих отношениях, но у нас есть злые силы", - объяснил Трамп.

Бывший президент продолжил: "У вас есть внешние силы, которые являются врагами, и вы знаете, вы называете их Россией, Китаем, разными местами. Я не верю, что они враги. Я думаю, мы отлично поладим с Китаем. Я думаю, мы отлично поладим с Россией. Я хочу, чтобы Россия положила конец своему конфликту с Украиной и прекратила насилие".

Разрастающиеся политические tensions между США и двумя основными военными соперниками, Россией и Китаем, стали важной темой в ходе продолжающихся президентских выборов. Кандидаты, подобные Дональду Трампу, предложили другие стратегии в отношении этих стран.

После этих политических дискуссий важно отметить, что развертывание 11-й воздушно-десантной дивизии на остров Шумага - это политический ход, отражающий готовность США отвечать на любые потенциальные угрозы в регионе, учитывая напряженные отношения с Россией и Китаем.

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