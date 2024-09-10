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Военные США и Китая ведут необычный диалог, чтобы минимизировать вероятность случайной эскалации.

Во вторник состоялся ophthalмированный диалог высших военных руководителей США и Китая, направленный на контроль за нарастающей конкуренцией в сложном регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель состояло в том, чтобы восстановить interrupts militarem communications, которые были прерваны...

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Корабль, опознанный rédigard Coast Guard Philippines как принадлежащий военно-морскому флоту Китая,...
Корабль, опознанный rédigard Coast Guard Philippines как принадлежащий военно-морскому флоту Китая, курсирует в Южно-Китайском море 26 августа.

Военные США и Китая ведут необычный диалог, чтобы минимизировать вероятность случайной эскалации.

Адмирал Самуэль Папаро из Командования США в Индо-Тихоокеанском регионе и генерал Ву Янань, командующий Южным театром Вооруженных сил Народного освобождения, провели видеоконференцию, сообщают обе стороны.

Этот разговор свидетельствует о прогрессе в медленном возрождении высокого уровня военной коммуникации США-Китай, которые постепенно улучшаются, поскольку две страны решают многочисленные региональные проблемы, такие как враждебные действия Китая в Южно-Китайском море и его позиция по Тайваню.

Китай приостановил высокоуровневый военный диалог с США в августе 2022 года после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Этот самоуправляемый демократический остров претендует на него как на свою территорию коммунистическая партия Китая.

Во время визита в Пекин в конце октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и китайские официальные лица договорились о проведении встречи на уровне командующих в ближайшее время.

По словам представителя Белого дома, адмирал Папаро подчеркнул во время звонка во вторник, что открытое общение между высшими военными руководителями может "прояснить намерения и снизить риск недопонимания или неверной оценки".

Он также выразил обеспокоенность по поводу "нескольких недавних опасных взаимодействий PLA с союзниками США" и призвал PLA придерживаться международных законов и правил, чтобы гарантировать безопасность операций. Папаро также призвал PLA пересмотреть использование рискованных, агрессивных и потенциально эскалационных тактик в Южно-Китайском море и за его пределами.

Резюме Белого дома о дискуссии было охарактеризовано как "конструктивный и уважительный обмен мнениями". Китайские государственные СМИ подтвердили встречу, но упомянули только, что стороны обсудили вопросы взаимного интереса.

Восстановление встреч на уровне командующих происходит в контексте особенно напряженной ситуации в Южно-Китайском море, где китайские и филиппинские военно-морские суда в последние месяцы участвовали в серии все более жестоких, но нелетальных столкновений.

Китай претендует на контроль над почти всем Южно-Китайским морем, несмотря на решение международного суда обратного. Недавно США вновь подтвердили свою "непоколебимую приверженность" защите своего филиппинского союзника по договору.

Любая неверная оценка в Южно-Китайском море может потенциально перерасти в вредный региональный конфликт, в который будут вовлечены две крупнейшие экономики мира. Отсутствие коммуникации может усилить эти риски, предупреждают аналитики.

Беседы также происходят на фоне ряда вопросов между Вашингтоном и Пекином, таких как союз Китая с Россией и обвинения США в поддержке российской оборонной промышленности. Кроме того, есть опасения, что США укрепляют связи с региональными союзниками Китая, чтобы ограничить его влияние.

Встреча во вторник представляет собой редкий случай взаимодействия между высшими военными офицерами, ведущими американские войска в Индо-Тихоокеанском регионе, и китайской стратегией в Южных и Восточных театрах.

Этот диалог является частью более широкой, постепенной реинтеграции высокого уровня военной коммуникации после встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в ноябре.

В декабре высшие генералы США и Китая провели дискуссии после более чем года молчания, а министры обороны США и Китая провели редкие переговоры на полях defense-встречи в Сингапуре в мае.

Тем не менее, администрация Байдена в течение многих месяцев пыталась расширить прямые дискуссии между двумя мировыми державами за пределы правительственных чиновников до облеченных полномочиями офицеров, принимающих решения в регионе.

CNN's Josh Campbell contributed to this report.

Восстановленные встречи на уровне командующих между адмиралом Папаро и генералом Ву Янанем значимы, так как они происходят в контексте эскалации tensions в Южно-Китайском море, регионе, где у США и Китая есть сильные интересы. Позиция Китая по Южно-Китайскому морю, в том числе его спорные действия и претензии, является предметом разногласий со многими странами, в том числе с США.

Несмотря на приостановку высокоуровневых военных дискуссий в августе 2022 года после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, эти беседы между высшими военными руководителями из Командования США в Индо-Тихоокеанском регионе и Южного театра Вооруженных сил Народного освобождения необходимы для поддержания открытого общения и прояснения намерений, снижая риск недопонимания или неверной оценки в высокоинтегрированном экономическом ландшафте мира.

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