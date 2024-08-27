Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиОн был членом Кнессета от партии "Связь".

Военные силы успешно освободили дополнительных пленных ХАМАСа из региона Газа.

В июне армия смогла освободить заложников из цепких лап ХАМАС в секторе Газа, и теперь один из этих узников имеет шанс воссоединиться со своим близкими дома.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Каид Фархан Алькади провел продолжительный период в 326 дней в Газе в заключении
Каид Фархан Алькади провел продолжительный период в 326 дней в Газе в заключении

- Военные силы успешно освободили дополнительных пленных ХАМАСа из региона Газа.

Израильские силы вновь освободили заложника из лап известной палестинской экстремистской группы ХАМАС. 52-летнего бедуина спасли в ходе сложной операции в южной части сектора Газа, как подтвердили военные. Индивидуум, опознанный как Каид Фархан Алькади, был захвачен во время террористической атаки 7 октября. Он, похоже, находится в хорошем здоровье и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Первый спасенный из туннеля

На пресс-конференции спикер армии Даниэль Хагари сообщил, что элитные подразделения смогли извлечь его из туннеля. Мужчина, якобы имеющий 11 детей, стал первым выжившим, освобожденным из туннеля, согласно израильским СМИ. Сначала было неясно, происходили ли какие-либо столкновения на месте.

Группа поддержки заложников выразила радость по поводу спасения и заявила, что бедуин работал охранником в кибуце Маген, расположенном возле границы с сектором Газа. Он провел в плену 326 дней.

Его возвращение было воспринято как нечто невероятное. Однако его семья подчеркнула, что военные операции в одиночку не могут обеспечить освобождение других. Они утверждали, что единственным жизнеспособным решением является соглашение о прекращении огня в конфликте в Газе.

Они призвали международное сообщество оказать давление на ХАМАС, чтобы тот подписал мирное соглашение и освободил всех заложников. "Каждый дополнительный день в плену излишен. Остающимся заложникам не хватает времени ждать другого чуда."

Множество родственников посетили больницу, чтобы поприветствовать освобожденного. Один из его родственников сказал израильской газете "Хаарец", что им трудно поверить, что он вернулся. "Мы ждали около 11 месяцев", - сказал он. "Мы рады видеть его и обнимать его".

Израильский телеканал Kan сообщил, что он был одним из шести бедуинов, похищенных ХАМАС 7 октября. Бедуины составляют арабское меньшинство в Израиле, часто сталкиваются с дискриминацией. Некоторые из них служат в израильской армии. Оценки численности бедуинов в Израиле колеблются от 200 000 до 300 000, многие из них проживают в пустыне Негев на юге Израиля. После спасения один из бедуинских родственников сказал сайту ynet: "Весь Негев празднует!"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы поговорил с освобожденным по телефону. Он выразил свою радость по поводу спасения во время разговора, назвав его источником вдохновения для всех израильтян. Президент Израиля Ицхак Герцог также отпраздновал успешное возвращение, назвав его "моментом радости" для израильского государства и общества в целом.

Последних заложников освободили в июне

"Израильские силы безопасности обязались использовать все доступные ресурсы, чтобы вернуть заложников домой", - заявил военный в заявлении. Это восьмое спасенное лицо.

В июне женщину по имени Ноа Аргаман и троих других заложников спасли в ходе смелой военной операции. Согласно военным, во время операции произошли жестокие столкновения с палестинцами, вооруженными оружием. Согласно данным здравоохранения, контролируемым ХАМАС, в то время погибли 274 палестинца.

В настоящее время, согласно Израилю, в Газе остаются 108 заложников.

Согласно израильской разведке, ХАМАС удерживает 108 заложников, примерно треть из которых, как считается, погибли. 7 октября прошлого года палестинские террористы захватили более 250 человек из Израиля и переправили их в прибрежный регион Газа. В результате беспрецедентной террористической атаки погибли более 1200 человек.

Израильские военные ответили разрушительными атаками в Газе, якобы причинившими более 40 400 жертв, согласно данным палестинских источников. Здравоохранение, контролируемое ХАМАС, не различает между боевиками и гражданскими в этих данных о жертвах.

Переговоры о прекращении огня в конфликте в Газе, посредничаемые Катаром, Египтом и США, застопорились в течение месяцев. Последний прогресс был достигнут в ноябре, когда во время краткосрочного перемирия из плена ХАМАС были освобождены более 100 заложников.

  1. По словам нескольких членов израильского парламента, в том числе бывшего члена кнессета от партии "Альянс", они выразили облегчение и поздравления, узнав о спасении.
  2. На пресс-конференции, когда их спросили о освобождении заложника, несколько политиков, в том числе бывший член кнессета от партии "Альянс", подчеркнули необходимость длительного соглашения о прекращении огня, чтобы гарантировать освобождение всех оставшихся заложников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Судья Кетанжи БROWN Джексон обращается к толпе во время события по переименованию в её честь в...
Политика

Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

Судья Верховного суда Кетанжи Браун Джексон выразила обеспокоенность в интервью CBS News в связи с спорным решением Верховного суда, которое предоставило бывшему президенту Дональду Трампу обширную иммунитет. Она заявила, что это решение необоснованно выделяет одного человека из других в...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно