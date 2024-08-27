- Военные силы успешно освободили дополнительных пленных ХАМАСа из региона Газа.

Израильские силы вновь освободили заложника из лап известной палестинской экстремистской группы ХАМАС. 52-летнего бедуина спасли в ходе сложной операции в южной части сектора Газа, как подтвердили военные. Индивидуум, опознанный как Каид Фархан Алькади, был захвачен во время террористической атаки 7 октября. Он, похоже, находится в хорошем здоровье и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Первый спасенный из туннеля

На пресс-конференции спикер армии Даниэль Хагари сообщил, что элитные подразделения смогли извлечь его из туннеля. Мужчина, якобы имеющий 11 детей, стал первым выжившим, освобожденным из туннеля, согласно израильским СМИ. Сначала было неясно, происходили ли какие-либо столкновения на месте.

Группа поддержки заложников выразила радость по поводу спасения и заявила, что бедуин работал охранником в кибуце Маген, расположенном возле границы с сектором Газа. Он провел в плену 326 дней.

Его возвращение было воспринято как нечто невероятное. Однако его семья подчеркнула, что военные операции в одиночку не могут обеспечить освобождение других. Они утверждали, что единственным жизнеспособным решением является соглашение о прекращении огня в конфликте в Газе.

Они призвали международное сообщество оказать давление на ХАМАС, чтобы тот подписал мирное соглашение и освободил всех заложников. "Каждый дополнительный день в плену излишен. Остающимся заложникам не хватает времени ждать другого чуда."

Множество родственников посетили больницу, чтобы поприветствовать освобожденного. Один из его родственников сказал израильской газете "Хаарец", что им трудно поверить, что он вернулся. "Мы ждали около 11 месяцев", - сказал он. "Мы рады видеть его и обнимать его".

Израильский телеканал Kan сообщил, что он был одним из шести бедуинов, похищенных ХАМАС 7 октября. Бедуины составляют арабское меньшинство в Израиле, часто сталкиваются с дискриминацией. Некоторые из них служат в израильской армии. Оценки численности бедуинов в Израиле колеблются от 200 000 до 300 000, многие из них проживают в пустыне Негев на юге Израиля. После спасения один из бедуинских родственников сказал сайту ynet: "Весь Негев празднует!"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы поговорил с освобожденным по телефону. Он выразил свою радость по поводу спасения во время разговора, назвав его источником вдохновения для всех израильтян. Президент Израиля Ицхак Герцог также отпраздновал успешное возвращение, назвав его "моментом радости" для израильского государства и общества в целом.

Последних заложников освободили в июне

"Израильские силы безопасности обязались использовать все доступные ресурсы, чтобы вернуть заложников домой", - заявил военный в заявлении. Это восьмое спасенное лицо.

В июне женщину по имени Ноа Аргаман и троих других заложников спасли в ходе смелой военной операции. Согласно военным, во время операции произошли жестокие столкновения с палестинцами, вооруженными оружием. Согласно данным здравоохранения, контролируемым ХАМАС, в то время погибли 274 палестинца.

В настоящее время, согласно Израилю, в Газе остаются 108 заложников.

Согласно израильской разведке, ХАМАС удерживает 108 заложников, примерно треть из которых, как считается, погибли. 7 октября прошлого года палестинские террористы захватили более 250 человек из Израиля и переправили их в прибрежный регион Газа. В результате беспрецедентной террористической атаки погибли более 1200 человек.

Израильские военные ответили разрушительными атаками в Газе, якобы причинившими более 40 400 жертв, согласно данным палестинских источников. Здравоохранение, контролируемое ХАМАС, не различает между боевиками и гражданскими в этих данных о жертвах.

Переговоры о прекращении огня в конфликте в Газе, посредничаемые Катаром, Египтом и США, застопорились в течение месяцев. Последний прогресс был достигнут в ноябре, когда во время краткосрочного перемирия из плена ХАМАС были освобождены более 100 заложников.

По словам нескольких членов израильского парламента, в том числе бывшего члена кнессета от партии "Альянс", они выразили облегчение и поздравления, узнав о спасении. На пресс-конференции, когда их спросили о освобождении заложника, несколько политиков, в том числе бывший член кнессета от партии "Альянс", подчеркнули необходимость длительного соглашения о прекращении огня, чтобы гарантировать освобождение всех оставшихся заложников.

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