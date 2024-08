Военные Силы Федерации помогают следователям в их расследовании.

16:51 Восемь гражданских лиц погибли в результате российских атак

По данным украинских властей, в результате российских атак погибли восемь гражданских лиц. Два человека погибли в Сумской области, граничащей с Россией. В Харькове сообщается о трех погибших, а в Донецкой и Херсонской областях - еще по три.

16:20 Натовская база в Геilenkirchen объявлена безопасной

На базе НАТО в Геilenкирхене объявлена безопасность. После того, как уровень безопасности был повышен до второго по высоте уровня из-за потенциальной угрозы, он был снижен, как подтвердил представитель базы. Это означает, что меры безопасности на аэродроме вернулись к состоянию, которое было до начала войны в Украине. Не уточняется, какой была природа угрозы. Второй по высоте уровень безопасности в НАТО означает, что произошло событие или есть признаки возможного террористического акта против альянса. В целях безопасности как можно больше персонала было попрошено покинуть базу.

16:01 Федеральный прокурор Германии расследует дело Рико Крегера

Федеральная прокуратура Германии расследует дело гражданина Германии Рико Крегера после его освобождения из белорусского заключения в результате обмена пленными. Прокурор заявил, что расследование основано на предполагаемых обвинениях в терроризме. Крегер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за терроризм и наемничество, но затем был оправдан и передан Германии. Как сообщает "Die Welt am Sonntag", 30-летний Крегер якобы пытался присоединиться к "Калинковичскому полку" в Украине, белорусскому добровольческому подразделению, поддерживающему украинские силы против российского вторжения. После этого он якобы был арестован белорусской спецслужбой. Крегер отрицает обвинения.

15:44 Моди призывает Зеленского к диалогу с Москвой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для прекращения конфликта во время своего визита в Киев. Моди предложил свои услуги в качестве "друга", чтобы способствовать миру. "Решение лежит только в диалоге и дипломатии. Давайте двигаться в этом направлении, не теряя времени", - сказал Моди. Он призвал обе стороны собраться и найти выход из положения, не настаивая на выводе российских войск.

15:22 Фракционирование группы Вагнера через год после смерти Пригожина

Через год после смерти российского наемника Евгения Пригожина его частная армия Вагнера якобы распадается, согласно британским оценкам. С тех пор, как произошла авиакатастрофа, многие высокопоставленные лица покинули группу, как сообщает Министерство обороны Великобритании. "В отличие от пика в 50 000 сотрудников в 2023 году, Вагнер, вероятно, имеет сейчас около 5 000 сотрудников в оставшихся развертываниях в Белоруссии и Африке", - заявило министерство. Многие бывшие бойцы Вагнера перешли в российскую армию или paramilitary units под контролем Министерства обороны, согласно военным экспертам. Сегодня исполняется год со дня смерти Пригожина в результате крушения частного самолета после начала мятежа против военного руководства России два месяца назад. Все девять других пассажиров самолета также погибли.

14:38 ИСВ: Прогресс украинских войск вызывает передислокацию российских войск

По данным экспертов Института изучения войны в США (ISW), российские войска якобы передислоцируются из восточной украинской области Донецк из-за продвижения украинских войск в российский регион Курск. Военное руководство России якобы перебросило некоторые подразделения из южного украинского региона Запорожье для усиления обороны Курска, ссылаясь на сообщения в социальных сетях от размещенных там солдат. Однако Россия, как считается, сохраняет главный ось своего вторжения в восточной украинской области Донецк.

13:59 Эксперт ставит под сомнение надежность немецкой помощи Украине

Внутриполитический спор в немецком правительстве подрывает доверие к стабильности немецкой помощи Украине, согласно заявлению эксперта по безопасности Кристиана Мёллинга из Общества международных отношений Германии. Он ссылается на разговоры о возможном ограничении немецкой помощи Украине и вместо этого предложении безпроцентных займов из замороженных российских активов. "Германия действительно выстрелила себе в ногу этим предложением, причинив значительный международный ущерб", - говорит Мёллинг в подкасте "Der Spiegel" "Die Lage". Никто не уверен, когда и как будет работать этот механизм, добавляет он. "Проблема в том, что деньги еще не получены, и рамки для их выдачи Украине также не совсем ясны".

13:31 Моди встречает Зеленского с объятиями во время визита в Киев

Несколько недель после спорного объятия с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди также обнимает президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев. Моди посещает мемориал, посвященный украинским детям, погибшим во время войны, где он оставляет плюшевого мишку. Индия, самая населенная страна мира, сохраняет официальную позицию нейтралитета в конфликте, не вводит западные санкции против Москвы и часто призывает к решению через диалог, но пока не предлагает конкретных предложений.

13:03: Продолжается блокировка ключевой паромной линии в Крым Прошел день с момента украинского нападения, но российский порт Кавказ, жизненно важный для поставок в Крым, все еще закрыт для паромного сообщения. По словам Минтранса России, паромное сообщение возобновится после завершения уборки. Кавказ расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное море с Азовским. От Кавказа виден Крым, что делает его одним из главных транзитных хабов Черного моря. Через этот порт в Крым доставляются топливо и боеприпасы.

12:20: Ожидается ответ Путина на украинские военные успехи в Курске Президент России Владимир Путин, похоже, действует осторожно в ответ на военные успехи Украины в Курске. "Это типично для него в таких ситуациях", - говорит российский политический scientist Екатерина Schulmann. "Он отступает, пока не утихнет волнение, а затем продолжает, как будто ничего не произошло". Некоторые другие российские аналитики считают, что Кремль в настоящее время изучает варианты ответных ударов. Путин известен тем, что тщательно обдумывает такие решения, утверждают они. "В конце концов, мы узнаем, как Путин отомстит", - предупреждает Александр Габуев, директор Carnegie Russia-Eurasia Center в Берлине.

11:41: В российском нефтехранилище в Пролетарске продолжается пожар Нефтехранилище в Пролетарске, расположенное в южном регионе Ростовской области, все еще горит. Об этом сообщает Система информации о пожарах NASA. Телеграм-канал Baza, связанный с российскими правоохранительными органами, также сообщает о продолжающемся пожаре. Baza утверждает, что нефтехранилище было снова атаковано украинским дроном прошлой ночью.

11:12: Украина оптимистична в отношении переговоров о мире с участием Моди Несмотря на тесное сотрудничество Индии в рамках БРИКС с Россией, президент Украины Владимир Зеленский приветствует премьер-министра Индии Нарендру Моди. В Киеве надеются на посредничество, чтобы положить конец конфликту. Из-за наступления в Курске украинцы "более чем когда-либо готовы к мирным переговорам", сообщает репортер ntv Надя Криевольд.

10:45: Украина заявляет, что сбила 14 российских ударных дронов Военные Украины утверждают, что уничтожили 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных прошлой ночью. "Система ПВО была активна в регионах Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей", - сообщает Воздушные силы.

10:16: Военные Украины комментируют потопленный паром в Кавказе Представитель украинского флота Дмитрий Плетенчук комментирует уничтожение парома в российском порту Кавказ на украинском телевидении: "Еще один несомненный военный объект нейтрализован". Паром должен был поставлять топливо врагу. Паром затонул, и порт сейчас не работает. Местные власти сообщают, что атака произошла в четверг, когда паром загорелся. Порт Кавказ на Черном море, среди прочего, служит поставщиком топлива для оккупированного Россией Крыма.

09:44: Посол России: "Нет буферной зоны на российской территории" Посол России в США Анатолий Антонов высказывает свое мнение о наступлении в Курске и цели Киева создать там буферную зону: "Это невозможно. Не будет буферной зоны на российской территории", - цитирует его агентство новостей ТАСС. Одновременно он предупреждает, что Москва не будет консультироваться с Вашингтоном об изгнании украинских сил из Курской области. Он обвиняет США в "постоянном испытании терпения русских" и попытках спровоцировать "эмоциональные, опрометчивые решения".

09:10: Онлайн-анализ показывает: недовольство Путиным растет в России После того, как украинские войска пересекли российскую территорию две недели назад, негативные настроения в отношении президента Владимира Путина, похоже, растут по всей России. Согласно анализу FilterLabs AI, опубликованному в "Нью-Йорк Таймс", многие онлайн-пользователи видят продвижение украинцев как ошибку российского правительства, и Путина в частности. "Ответ Путина на вторжение был, в лучшем случае, недостаточным, а в худшем - оскорбительным", - говоритJonathan Teubner, CEO FilterLabs. Компания отслеживает российские настроения через анализ социальных сетей.

08:36: Визит Моди в Киев Индийский премьер-министр Нарендра Моди, как сообщают индийские и украинские СМИ, находится в Украине. Запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Украина ищет поддержку Индии, учитывая ее значительное глобальное влияние. Однако Киев сомневается в заявленной Индией нейтральности. В июле Моди посетил Москву. Изображения Моди и российского президента Владимира Путина, обнимающихся, вызвали тревогу у Украины и нескольких западных стран.

08:05: Предупреждение России об атаках на АЭС "просто бравада" Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке атаковать атомную электростанцию в Курске. Однако репортер ntv Райнер Мунц оценивает реальный риск ядерной аварии из-за конфликта.

07:05 Командиры Украины волнуются из-за плохой подготовки новобранцевЛидеры и солдаты Украины высказывают опасения по поводу плохой подготовки новобранцев и очевидного преимущества России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые отказываются стрелять. Они видят врага в траншее, но не открывают огонь. В результате наши люди гибнут", - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". В мае власти приняли спорный закон о призыве. С тех пор сообщается, что каждый месяц призывают десятки тысяч военнослужащих, в основном в пехоту. Однако есть логистические сложности с обучением, оснащением и вознаграждением стольких новых людей.

06:35 Москва говорит о снятии ограничений на поставки оружия США в УкраинуПо словам российского посла в США Анатолия Антонова, Россия считает, что США скоро полностью отменят ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину. Как сообщает агентство РИА Новости, Антонов заявил: "Текущая администрация действует как тот, кто протягивает руку, но при этом прячет нож за спиной". Они готовят почву для полной отмены всех существующих ограничений в будущем, не задумываясь о последствиях. Антонов отметил, что настоящий диалог с США возможен только в том случае, если они откажутся от своей "враждебной" политики в отношении России. Он также подчеркнул, что встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН маловероятна.

06:09 Харрис: Трамп поощрял Путина к нападению на ЕвропуКандидат в президенты от демократов Камала Харрис ясно заявила о своей поддержке НАТО и обещала долгосрочную поддержку Украине, которая находится под атакой России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала она на съезде Демократической партии в Чикаго. Ее республиканский оппонент, Дональд Трамп, однако, угрожал покинуть НАТО и поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Глава ведомства: "Правительство Германии остается начеку"Несмотря на хорошо пополненные газовые хранилища, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призывает к осторожности в потреблении газа. "Правительство Германии остается начеку. Мы все еще должны быть осторожны", - сказал Мюллер газете "Аугсбургер Allgemeine". Он также упомянул продвижение украинской армии на территорию России, что может усугубить ситуацию. "Не сама газовая инфраструктура является предметом спора, но окрестности этой инфраструктуры являются зоной боевых действий с обеих сторон", - сказал он газете. В том числе и газозаправка Газпрома в Суздале, которая расположена всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и является важным центром распределения газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Моди едет в Киев: "Конфликты не должны решаться на поле боя"Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня совершит свой первый визит в Украину. В столице Киеве запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщило Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели призывает к разрешению конфликта через диалог. "Я верю, что ни один конфликт не должен решаться на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений - это самая большая борьба для человечества", - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди выступить в качестве посредника в конфликте.

03:31 Сообщения: США собираются отправить новую военную помощь Украине

Официальные источники сообщают, что США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы для систем HIMARS, ракеты Javelin и широкий спектр других вооружений, оборудования и транспортных средств, сообщили источники на условиях анонимности. Официальное объявление ожидается завтра, в день перед Днем независимости Украины. Вооружение будет поставлено из запасов Пентагона, что обеспечит быструю доставку.

02:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за 24 часа

Военные Украины сообщили о 53 российских атаках вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение четверга. Захват Покровска по-прежнему является основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Пока нет комментариев от российского правительства. В соответствии с доступной информацией, российские войска в последние дни продолжают продвигаться к Покровску.

01:16 Лидер СДПГ: Без поставок оружия Украина "исчезнет"Перед выборами в Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ Сакка Эскен вновь выступает за военную поддержку Украины против России. Канцлер Олаф Шольц выступает за справедливый и устойчивый мир, сказал Эскен газетам Funke Media Group. "Пока Путин не откажется от своих военных целей против Украины, мир не может быть достигнут дипломатически". Эскен связывает свои заявления с критикой лидера Левой партии Сахры Wagenknecht. "Если, как предлагает фрау Вагенкнехт и другие, мы сегодня прекратим поставки оружия Украине, страна будет завоевана завтра и стерта с карты послезавтра. И это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что, несомненно, не привело бы к меньшему вооружению и не привело бы к миру".

23:56 Украина готовится к самому суровому зимнему периодуУкраина готовится к суровой и темной зиме из-за разрушения ее электроэнергетической инфраструктуры российскими ударами. "Мы смотрим на самую трудную зиму в нашей истории", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время видеозвонка. Эта зима будет сложнее предыдущей, поскольку разрушения от непрерывных российских атак накапливаются. Российская армия использует различные виды оружия в скоординированных атаках, чтобы нанести как можно больший ущерб, отмечает Галущенко. В мягкие зимы потребление энергии обычно колеблется вокруг 18 гигаватт, но в холодные - повышается до 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в один гигаватт, говорит Галущенко. Из-за российских атак было разрушено около 9 гигаватт мощности.

НАТО усилило уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, из-за потенциальных угроз. Все несущественные сотрудники были отправлены домой, сказал представитель базы. Это решение основано на данных разведки о возможной угрозе. "Это не повод для беспокойства и является превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать наши жизненно важные операции", - объяснил представитель. Полиция также подтвердила свое присутствие.

22:07 Украинская армия атакует российскую базу в регионе КурскУкраинская армия утверждает, что атаковала российские войска в регионе Курск. Используя американские точные управляемые бомбы, они атаковали российскую базу днем, объяснил командующий ВВС Микола Олещук. "Была атакована дроно-контрольный центр, радиоэлектронная warfare единица, оборудование, оружие и до 40 российских военных", - написал Олещук вместе с видео, якобы показывающим удар.

21:43 Первое послесаммита заседание швейцарских мирных переговоровПо словам Украины, состоялось первое последующее заседание после мирной конференции в Швейцарии в июне. В виртуальном сеансе приняли участие представители более 40 стран и организаций. Планируются дополнительные такие заседания рабочих групп.

здесь.Конфликт на Украине продолжает уносить жизни: После трагической гибели восьми мирных жителей из-за российских атак растет озабоченность безопасностью мирных жителей в регионе.

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий: Несмотря на все ясно на базе НАТО в Гейлькенкирхене, многие военные эксперты и политики бдительно следят за возможными эскалациями и призывают к продолжению диалога и дипломатии как единственному средству разрешения ситуации на Украине.

