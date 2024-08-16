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Военные объекты в Рейнландии-Пфальц не подвергаются опасности

Подозрения в саботаже в военном гарнизоне в Кёльне-Ван энергетизирует органы безопасности в соседней земле Рейнланд-Пфальц. Обмен с военными-authorities близкий.

 and  Viktoriya Miller
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По данным министерства внутренних дел, нет признаков непосредственной угрозы военным объектам в...
По данным министерства внутренних дел, нет признаков непосредственной угрозы военным объектам в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

- Военные объекты в Рейнландии-Пфальц не подвергаются опасности

В Рейнланд-Пфальце Министерство внутренних дел сообщает, что на данный момент "нет признаков конкретной угрозы военным объектам". Тем не менее, органы безопасности непрерывно пересматривают ситуацию с безопасностью и корректируют свои меры в соответствии с ней, заявил представитель Министерства внутренних дел в Майнце. Подробностей не предоставлено.

Органы безопасности земли находятся в тесном обмене с ответственными лицами военных объектов и непрерывно работают с военными властями в земле.

В Кёльне военная авиабаза Кёльн-Ван была закрыта в среду - подозревалось, что водоснабжение могло быть подорвано. В передней части водоочистных сооружений базы было обнаружено отверстие в заборе, и немецкие вооруженные силы сообщили об "аномальных значениях воды" и инициировали дальнейшее расследование.

Подобным образом, в четверг днем было обнаружено, что забор на территории водохранилища питьевой воды в Мехерних был перерезан.

Несмотря на продолжающуюся бдительность в Рейнланд-Пфальце, на военных объектах в соседних городах возникли опасения по безопасности. На прошлой неделе на военной авиабазе Кёльн-Ван в Кёльне произошло подозрительное саботажное нападение на систему водоснабжения, потребовавшее дальнейшего расследования.

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