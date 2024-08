Военные не смеют говорить Путину правду.

Не только население Курской области, но и Путин были застигнуты врасплох украинским наступлением. Причина кроется в самой системе Кремля. Ведь тот, кто говорит правду российскому президенту, рискует быть наказанным.

Удачный ход. То, что войска Киева вторгнутся в Курскую область после своего нападения на Украину, не ожидал президент России Владимир Путин. Это удивительно, учитывая, что он является верховным главнокомандующим российской армии. Украинское наступление в приграничной области раскрывает слабости системы Путина, основанной на авторитаризме, пропаганде и коррупции.

"Украинское наступление на российской территории выявило серьезные проблемы с координацией и доверием между Путиным и армией. Путин не был проинформирован о угрозе своими военными", - говорит Фабиан Буркхардт, научный сотрудник Института восточно-европейских и юго-восточных исследований в Регенсбурге, в интервью с ntv.de.

Буркхардт видит доказательства сложных отношений между Путиным и его военным аппаратом в увольнении заместителя министра обороны Тимура Иванова и его последующем аресте в апреле. В целом Путин в настоящее время заменяет много персонала в министерстве обороны и реорганизует его по своему усмотрению. Например, в середине мая Сергея Шойгу сменил на посту министра обороны Андрей Белов после двенадцати лет работы. Многие другие высокопоставленные чиновники были вынуждены покинуть свои должности и были арестованы по обвинению в коррупции.

Валерий Герасимов, начальник генерального штаба российской армии, остался на своем посту. Почему он не был вынужден уйти в отставку вместе с Шойгу, остается открытым вопросом, говорит Буркхардт. После успешного украинского наступления в Курске Герасимов находится в трудном положении: "Путин чувствует себя преданным Герасимовым, потому что он не был должным образом или хотя бы частично проинформирован им".

Недоверие и неполная информационная связь между Путиным и его военными является давней проблемой, говорит Буркхардт. В начале своего нападения Путин был убежден, что он сможет взять Украину в короткие сроки. Это оказалось просчетом службы безопасности ФСБ, которой Путин когда-то руководил. По словам Буркхардта, одной из причин этого является страх военного руководства и служб безопасности сказать правду Путину. Ситуация часто приукрашивается.

"Министерство обороны и начальник генерального штаба имеют стимул сигнализировать о лояльности Путину. Система сильно personnalized и зависит от Путина. Есть риск быть наказанным за правду, сказанную в лицо Путину", - говорит он. Эти недостатки в системе Путина являются одной из причин успеха украинской армии в Курске.

Хотя украинское наступление в регионе является первым вторжением иностранных войск на российскую территорию со времен Второй мировой войны, кто-то уже осмелился бросить вызов системе Путина с начала российского нападения: Евгений Пригожин. Глава группы наемников "Вагнер" пытался устранить Шойгу и Герасимова с их постов с помощью своего "Марша справедливости" примерно год назад. После примерно 24 часов восстания Пригожин неожиданно изменил курс и приказал своим наемникам вернуться в свои лагеря.

Наступление в Курске - "полное унижение" для Путина.

Пригожин вел борьбу за власть с военным руководством в Кремле в то время и thus имел другие причины, чем Украина, для которой его наступление в Курске представляет собой часть его defensive strategy. Однако Буркхардт все еще видит связь между двумя инцидентами: "Теперь становится ясно, что Пригожин не был совсем неправ в своей критике, что коммуникация в российском государстве плохая, что многие высокопоставленные генералы в своих офисах в Москве не имеют понятия, что происходит на поле боя, и в основном заинтересованы в собственных карьерах".

Военный эксперт Нико Ланге из ntv.de говорит, что Украина могла сделать выводы из наступления Пригожина в то время. "Украинцы последовали бы и заметили, что Россия много говорит о патриотизме. Но с наступлением Пригожина стало ясно, что население пассивно. В отличие от Украины, почти нет граждан, готовых защищать Путина и российское государство. Даже полицейские избегали солдат Пригожина во время их марша в то время. Это выгодно для наступления, подобного тому, что предприняли украинцы, если никто не берется за защиту и границы плохо охраняются.Russians live in an 'authoritarian, corrupt and degenerate system', are aware of it - and therefore show little engagement for the defense of their country."

Ланге видит проникновение украинских войск в Курскую область как "абсолютное унижение" для Путина. Однако он пытается замаскировать поражение с помощью пропаганды. В публичном пространстве Путин пытается переложить вину на военные или местные власти. Видео, опубликованное на сайте Кремля, является свидетельством гнева Путина на своих высокопоставленных чиновников. Среди них губернатор Курской области Алексей Смирнов получает нагоняй.

Смирнов сообщает на встрече о "трудной ситуации" в своем регионе, так как украинцы взяли под контроль 28 поселений. "Глубина проникновения в Курскую область составляет 12 километров, а ширина фронта - 40 километров", заявляет Смирнов. Путин грубо отвечает: "Слушай, Алексей Смирнов, военное ведомство доложит нам, насколько это широко и глубоко. Они доложат нам о ситуации в сфере социально-экономического развития и помощи людям". Видео явно показывает, как плохое настроение Путина.

Оба Ланге и Буркхардт убеждены, что украинское наступление может разбудить некоторых россиян, несмотря на пропаганду, особенно в Курске. "Многие люди, которых сейчас эвакуируют в этом регионе, чувствуют себя преданными", - говорит Буркхардт. Их бросают на произвол судьбы во время эвакуации. Были видеоролики в социальных сетях, где жители приграничных районов прямо обращаются к Путину за помощью в связи с отчаянной ситуацией. Это также подняло вопрос о том, насколько честно освещаются события на государственном телевидении. Жители Курской области задаются вопросом: "Почему власть не сказала нам правду о масштабах угрозы?"

Несмотря на усилия Кремля приуменьшить влияние украинского наступления в Курске, Европейский союз выразил обеспокоенность действиями России, призвав к мирному разрешению конфликта. В свете успехов украинской армии в Курской области некоторые эксперты в Европейском союзе считают, что слабые стороны России, в частности в коммуникации и координации между Путиным и его военными лидерами, могут быть использованы в будущих стратегических переговорах.

