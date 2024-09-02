Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСеверный Рейн-Вестфалия

Военные из Великобритании продвигаются через Нижнюю Саксонию и Северный Рейн-Вестфалию.

Ежедневно более 70 военных формирований, состоящие из многочисленных транспортных средств, проходят по дорогам Нижней Саксонии и Северного Рейна — Вестфалии. При встрече с таким внушительным военным конвоем необходимо учитывать определенные соображения.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Военная техника британских сил должна быть принята во внимание на улицах городов Нижняя Саксония и...
Военная техника британских сил должна быть принята во внимание на улицах городов Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия в сентябре.

- Военные из Великобритании продвигаются через Нижнюю Саксонию и Северный Рейн-Вестфалию.

Запланировано военное учение на военном объекте Сенне в Северном Рейне-Вестфалии, которое потребует значительных военных перемещений по Нижней Саксонии и Северному Рейну-Вестфалии. Операция начнется 3-6 сентября, а затем возобновится с 14 по 18 сентября. Каждый день будет задействовано около 70 транспортных средств, согласноBritish troops stationed in Germany, которые отправятся в путь из порта Эмдена на побережье Нижней Саксонии в направлении казарм Нормандия, расположенных на северо-западной окраине Падерборна.

Конвой будет разделен на разные группы, которые по очереди проедут по различным интервалам, преодолев примерно 300-километровый путь по автострадам и федеральным дорогам. Однако точные маршрутные детали будут kept confidential в целях военной секретности.

Военное учение, проходящее в Северном Рейне-Вестфалии, включает значительные перемещения в этом регионе и Нижней Саксонии.British troops stationed in Germany будут использовать дороги в Северном Рейне-Вестфалии, следуя из порта Эмдена в Нижней Саксонии в казармы Нормандия, расположенные возле Падерборна.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новая администрация Тюрингии, возможно, столкнется с длительным периодом установления, как заявила...
Федеральные земли Германии

В Тюрингии ХДС завершает переговоры с БСВ и СДПГ.

Руководящая группа Тюрингского ХДС authorize предварительные дискуссии с альянсом, состоящим из Сахры Вальгенкнехт и СДПГ. Однако Генеральный секретарь партии Герггот предостерегает: Процесс может затянуться на очень продолжительное время.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Прощание с Дикостью: Симакан присоединяется к рядам ан-Наср
Федеральные земли Германии

Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Перенос Мохамада Симакана в Саудовскую Аравию теперь окончателен. Ранее связанный с Лейпцигом, футболист официально присоединился к команде Роналду, "Аль-Наср".

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Сабина Циммерман, кандидат в предвыборы и председатель ОКС в Регионе Саксонии
Федеральные земли Германии

Циммерман призвал ХДС и СДПГ изменить свою политическую стратегию.

Для БСВ, мир, миграция и образование находятся во главе повестки дня. Лидер партии настоятельно требует, чтобы возможные союзники коалиции breach на этих темах.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Новая администрация Тюрингии, возможно, столкнется с длительным периодом установления, как заявила...
Федеральные земли Германии

В Тюрингии ХДС завершает переговоры с БСВ и СДПГ.

Руководящая группа Тюрингского ХДС authorize предварительные дискуссии с альянсом, состоящим из Сахры Вальгенкнехт и СДПГ. Однако Генеральный секретарь партии Герггот предостерегает: Процесс может затянуться на очень продолжительное время.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Украине предлагают переименовать монеты
Политика

Украине предлагают переименовать монеты

Украине предлагают переименовать монеты Украина планирует еще больше дистанцироваться от России, переименовав свою мелкую монету. Вместо "Копійки" в будущем она будет называться "Шах", как объявил центральный банк в Киеве. После изучения истории украинской валюты глава центрального банка Андрей Пышный пришел к выводу, что название "Копійка&

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно