- Военные из Великобритании продвигаются через Нижнюю Саксонию и Северный Рейн-Вестфалию.

Запланировано военное учение на военном объекте Сенне в Северном Рейне-Вестфалии, которое потребует значительных военных перемещений по Нижней Саксонии и Северному Рейну-Вестфалии. Операция начнется 3-6 сентября, а затем возобновится с 14 по 18 сентября. Каждый день будет задействовано около 70 транспортных средств, согласноBritish troops stationed in Germany, которые отправятся в путь из порта Эмдена на побережье Нижней Саксонии в направлении казарм Нормандия, расположенных на северо-западной окраине Падерборна.

Конвой будет разделен на разные группы, которые по очереди проедут по различным интервалам, преодолев примерно 300-километровый путь по автострадам и федеральным дорогам. Однако точные маршрутные детали будут kept confidential в целях военной секретности.

Военное учение, проходящее в Северном Рейне-Вестфалии, включает значительные перемещения в этом регионе и Нижней Саксонии.British troops stationed in Germany будут использовать дороги в Северном Рейне-Вестфалии, следуя из порта Эмдена в Нижней Саксонии в казармы Нормандия, расположенные возле Падерборна.

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