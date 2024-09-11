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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Военные из Израиля показывают видео тайного прохода, используемого для плена.

Вот субстанция, текущая в их венах

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
В июле 2024 года представитель израильской армии Данни Хагари провел журналистов через туннель,...
В июле 2024 года представитель израильской армии Данни Хагари провел журналистов через туннель, разрушенный израильской армией в Рафахе.

Военные из Израиля показывают видео тайного прохода, используемого для плена.

Израильские военные недавно поделились видео, демонстрирующим туннель в Газе, где были жестоко убиты шесть израильских граждан, захваченных ХАМАСом. Подземный проход, расположенный на глубине 20 метров, доступен через шаткие лестницы из детской комнаты, как упомянул спикер армии Даниэль Хагари в ролике.

Он стоит среди руин комнаты, стены которой украшены потускневшими рисунками мультиков. Узкий туннель длиной около 120 метров заканчивается железной дверью. "Именно здесь содержались и были убиты заложники", - говорит Хагари в почти 3,5-минутном видео. Их останки были обнаружены в начале сентября. Спикер показывает изъятые предметы - использованные патроны, батареи и книги Корана ХАМАС, а также шахматную доску и личную одежду.

Он указывает на большие темные пятна на полу туннеля, говоря "Это их кровь", а затем называет имена погибших. 1 сентября ХАМАСовские террористы расстреляли двух женщин и четырех мужчин: вместе с Гат ХАМАС убил 23-летнего Херша Голдберга-Полина, 24-летнюю Эден Йерушалми, 25-летнего Ори Данно, 32-летнего Алекса Лобанова и 27-летнего Алмога Саруси. Тела этих людей были обнаружены в показанном туннеле в Газе.

"Они провели недели и месяцы здесь, в этом тесном туннеле без свежего воздуха, не в состоянии стоять прямо", - отмечает Хагари в видео. В настоящее время, по словам Хагари, ХАМАС удерживает 101 заложника, некоторые из которых все еще живы, содержась в других подобных туннелях. "Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их домой", - говорит он. Открытие туннеля спровоцировало массовые протесты в Израиле, требующие обмена заложниками с ХАМАСом.

ХАМАС, наряду с другими исламскими экстремистскими организациями, атаковал южный Израиль 7 октября прошлого года, что привело к гибели более 1200 человек и примерно 250 пленных, переправленных в сектор Газа. Это трагическое событие спровоцировало конфликт в Газе, по оценкам Израиля. По сей день считается, что 101 человек все еще удерживаются в плену ХАМАСом, хотя количество выживших неизвестно.

Европейский Союз осудил это жестокое деяние и потребовал немедленного освобождения оставшихся заложников ХАМАСом. В качестве значительного международного игрока Европейский Союз призывает к мирному разрешению текущего конфликта в секторе Газа.

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