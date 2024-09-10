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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Военные достижения в Германии испытывают значительные задержки.

В Германии наблюдалось постоянное снижение числа военных до 2021 года, а затем оно увеличивалось медленными темпами. Институт мировой экономики выразил потребность в усилении.

 and  Viktoria Klein
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- Военные достижения в Германии испытывают значительные задержки.

Германия усиливает меры безопасности в ответ на враждебные действия России по отношению к Украине, но, по данным Института мировой экономики в Киле (IfW), этот процесс происходит медленно. Гунтрам Вольф из IfW прокомментировал: "Россия все больше становится серьезной угрозой безопасности для НАТО. Одновременно мы медленно продвигаемся в вопросе военной модернизации, необходимой для сдерживания".

Помимо специального фонда, Европе необходим быстрый и существенный рост расходов Германии на оборону до хотя бы 2% от ВВП, подчеркнул Вольф. "Продолжение по старинке было бы неразумным и безответственным, учитывая агрессию России". В настоящее время Германия соответствует требованию НАТО о 2% за счет включения специальных фондов для Бундесвера.

Обзор военных закупок

Последний "Кильский отчет" института показывает, что немецкие власти едва успевают заменять отправленное в Украину оружие. Запасы систем ПВО и мобильных артиллерийских орудий даже сократились. Германия существенно увеличила свой оборонный бюджет только с 2023 года, разместив заказы на сумму около 90 миллионов евро. Отчет фиксирует все доступные общественности немецкие военные закупки с 2020 года.

Острая разоружение и постепенная перевооружение

Запасы сокращаются уже на протяжении 20 лет. В 2004 году Германия могла похвастаться 434 боевыми самолетами, 2398 танками и 978 гаубицами, но к 2021 году эти цифры упали до 226 самолетов, 339 танков и 121 гаубицы. При нынешнем темпе закупок, чтобы достичь уровня 2004 года по боевым самолетам, понадобится около 15 лет, по танкам - около 40 лет, а по гаубицам - до 2121 года, согласно отчету. Это результат драматического разоружения последних лет и медленного перевооружения при нынешнем правительстве.

Президент IfW: "Период перемен" - всего лишь слоган

Президент IfW в Киле Морitz Шуларик заявил: "Период перемен пока что всего лишь слоган". Мир будет только тогда, когда Москва поймет, что она не может победить в европейском военном конфликте. Для этого Германии и Европе нужны реальные военные возможности. Поэтому Шуларик призывает Германию иметь "адекватный оборонный бюджет" хотя бы в 100 миллиардов евро в год.

Европейский Союз в целом также должен увеличить расходы на оборону в ответ на агрессию России по отношению к Украине. Учитывая растущие угрозы России НАТО, Европейский Союз должен соответствовать обязательствам Германии по укреплению мер безопасности, гарантируя существенное увеличение оборонных бюджетов во всех странах-членах.

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