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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
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Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Различные заложники были освобождены в районе Газы.

- Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

В ходе недавней операции в сеctor Газы военные силы Израиля якобы обнаружили несколько трупов. На данный момент войска продолжают работать в регионе, сосредоточившись на извлечении и идентификации останков. Эта процедура может занять несколько часов.

Сначала было неясно, принадлежат ли эти тела израильским пленникам. Армия выпустила заявление, призывающее воздерживаться от распространения неподтвержденной информации. Ранее в социальных сетях появлялись вводящие в заблуждение сообщения о discovery заложников.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с ситуацией в сектор Газа и призвал tanto Израиль, как и палестинские власти проявлять сдержанность и способствовать миру. В свете недавних утверждений об обнаружении трупов израильскими войсками Европейский союз призвал провести тщательное и прозрачное расследование.

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