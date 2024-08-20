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Военный доклад: шесть человек найдены мертвыми среди пленных в Газе

Критическая фаза переговоров о перемирии в газовом конфликте в настоящее время проходит. Первое время возникла оптимизм. Израильская военная обнаружила множество безжизненных пленников в секторе Газа.

 and  John Stellmacher
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В Израиле проходят демонстрации с требованием обмена заложниками (архивные кадры)
В Израиле проходят демонстрации с требованием обмена заложниками (архивные кадры)

- Военный доклад: шесть человек найдены мертвыми среди пленных в Газе

Израильская армия якобы обнаружила останки шести похищенных людей в полосе Газы прошлой ночью в Хан-Юнисе, городе, расположенном в южной прибрежной области. Военные подтвердили эту новость, и их семьи были уведомлены.

Согласно сообщениям, люди были в возрасте от 35 до 80 лет. Некоторые из них ранее были объявлены умершими армией, но были живы, когда их захватили в плен.

Одно из найденных тел принадлежало Александру Данцигу, гражданину Польши и Израиля, который работал в мемориале Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Бывшие заложники утверждают, что историк учил их истории во время их пребывания в плену.

Теперь считается, что ХАМАС удерживает 109 заложников, некоторые из которых могут быть мертвы.

В настоящее время госсекретарь США Блинкен находится на Ближнем Востоке, пытаясь договориться о перемирии в конфликте в Газе и освобождении заложников. Впервые за долгое время есть оптимизм. Израиль согласился с недавним предложением о перемирии, поддержанным США, как заявил Блинкен на пресс-конференции в понедельник. Однако теперь ХАМАС должен утвердить это предложение.

Блинкен посетил прибрежный город Аль-Аламайн в Египте во вторник для дополнительных переговоров. Государственный телеканал Аль-Кахира Ньюс сообщил о запланированной встрече с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель-Атти.

В целом, палестинские террористы похитили 253 человека из Израиля и переселили их в прибрежную область 7 октября 2020 года. Некоторые были освобождены в результате обмена пленными, а другие были спасены израильской армией, что вызвало значительную критику со стороны международного сообщества из-за высокой цены, уплаченной палестинским гражданским населением.

Следующие люди были первоначально объявлены пропавшими без вести их семьями после похищения в октябре 2020 года. Согласно израильской армии, останки шести из этих людей были найдены в следующем месте.

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